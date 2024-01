Agência de Inovação da Prefeitura de João Pessoa publica edital de apoio a eventos científicos

A Agência de Inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec-JP) lançou edital essa semana para selecionar propostas para apoio financeiro à realização de eventos de curta duração que visem contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do município, abrangendo a realização de congressos, simpósios, seminários, ciclos de conferências, workshops, eventos de integração comunitária e eventos similares. A primeira fase, submissão das propostas, prossegue até o dia 10 de maio de 2024.

O diretor presidente da Inovatec João Pessoa, Edvaldo Vasconcelos, comentou que o edital é inovador e que a intenção é auxiliar eventos científicos e de inovação em todo Brasil. “Dando apoio de R$ 40 mil a R$ 120 mil reais para eventos dessa natureza”, acrescentou o diretor.

Podem concorrer os representantes de instituição pública ou privada, associação ou sociedade técnico-científica ou pesquisador com vínculo funcional/empregatício com Instituição de Ensino Superior (IES) ou com Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI), sediadas em João Pessoa. Possuir currículo na Plataforma Lattes, atualizado há pelo menos seis meses antes da submissão da proposta. Estar cadastrado no sistema Inovatec-JP. Sendo de inteira responsabilidade do proponente manter o seu cadastro atualizado junto à Inovatec-JP, bem como anexar os documentos comprobatórios no sistema da Inovatec.

Quanto ao evento, Edvaldo Vasconcelos esclareceu que este deverá ser necessariamente realizado no município de João Pessoa, podendo ser local, estadual, nacional ou internacional, entendendo por abrangência do evento o público participante (público-alvo). Pode ser realizado presencialmente, de forma remota (on-line) ou semipresencial. E deve ser de relevância para a área do conhecimento e para a formação de pessoas na área.

A proposta deverá conter descrição detalhada do evento, com objetivos gerais e específicos, metodologia, justificativas, relevância, cronograma de execução e orçamento detalhado da proposta, com a discriminação dos gastos de custeio e/ou bolsas, bem como informações sobre as instituições promotoras do evento.

O proponente pode buscar todas as informações sobre como se inscrever e o regulamento no site da Inovatec-JP, clicar em Editais e baixar todo conteúdo disponível.