paraibanos opinam antes da 1ª partida do treinador

Dorival Jr. na Seleção Brasileira fará sua primeira partida neste sábado (23), contra a Inglaterra, às 16h. A estreia do novo treinador da Amarelinha é pauta entre os paraibanos, que opinaram sobre a convocação e expectativa para o trabalho do técnico.

Apesar de ser novidade na Canarinho, ter conquistado uma Copa do Brasil com o São Paulo em 2023 e possuir uma grande bagagem, o novo comandante do Brasil não foi unânime entre a população paraibana.

Para Josinaldo Rodrigues, a convocação do treinador foi razoável.

— Foi uma seleção de jogadores na média. Dorival Jr. na Seleção Brasileira é muito bom, mas, em quesito de jogadores, precisamos melhorar – afirmou.

Já para Ronaldo Fernandes, ele enxerga como uma boa convocação, admitindo serem os melhores jogadores a disposição,

— Achei uma boa convocação. Dorival chamou os melhores atletas disponíveis – declarou.

No entanto, Ilson Juarez pensa diferente dos últimos dois entrevistados.

— A convocação da Seleção Brasileira foi um grande equívoco. O atual elenco não vai a lugar algum – falou.

Dorival Jr. na Seleção Brasileira e a 1ª convocação

Outra questão notada pelos paraibanos foi a falta de jogadores de sua terra na 1ª convocação de Dorival Jr. a frente da Amarelinha, que não pouparam o treinador das críticas sobre o assunto.

Um nome recorrente nas falas foi o de Hulk, que carregou a bandeira da Paraíba na Copa do Mundo de 2014, mas sua última passagem pela Amarelinha foi em 2021.

— Hulk merecia a convocação. Para mim, ele é um dos melhores jogadores do nosso estado – declarou Josinaldo Rodrigues.

Outro nome que não foi deixado de lado foi o de Tiquinho Soares, do Botafogo. O jogador paraibano fez uma grande campanha em 2023, marcando 29 gols e dando sete assistências em 54 jogos.

— Hulk e Tiquinho Soares mereciam ser chamados. São grandes atacantes que estão fazendo ótimas partidas – proferiu Ronaldo Fernandes.

Dorival Jr. na Seleção Brasileira e os amistosos contra Inglaterra e Espanha

Além dessas opiniões, os paraibanos expressaram as suas expectativas para os amistosos da Amarelinha contra Inglaterra, neste sábado (23), e contra Espanha, na próxima terça-feira (26). Assim como a sua convocação, a previsão dos resultados divide opiniões.

Rayato Augusto é um dos exemplos de que vê um cenário positivo para a Seleção Brasileira.

— Acho que o Brasil pode sair com a vitória. Pode me cobrar. Dorival Jr. na Seleção Brasileira é uma ótima opção – exprimiu.

Apesar de expectativas diferentes, o Brasil entra em campo neste sábado (23), às 16h, contra a Inglaterra, no Estádio Wembley. A partida amistosa será uma ótima chance de demonstrar o seu trabalho aos brasileiros e paraibanos.

