A tabela de pontos do Enem para cada curso na Paraíba é uma ajuda para os estudantes que fazem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e se questionam se a nota obtida na prova será suficiente para que eles sejam aprovados no curso dos sonhos.

Os dados têm a nota mínima e também a máxima entre a faixa de 300 a 800 pontos no Enem, conforme a base de informações do Ministério da Educação (MEC) sobre o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023.1.

Esta reportagem responde aos seguintes questionamentos:

Veja a tabela de pontos do Enem para cada curso na Paraíba

300 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 300 pontos tem algumas opções na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São opções para essa faixa de pontuação cursos como Letras e Construção de Edifícios.

400 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 400 pontos no Enem tem várias opções na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Dependendo da localização e da modalidade de inscrição no Sisu, com essa pontuação é possível cursar Ciência da Computação, Direito e Fisioterapia, por exemplo.

500 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 500 pontos no Enem pode fazer diversos cursos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

As opções para essa faixa de pontos são Fisioterapia, Psicologia, Engenharias e Ciência da Computação.

600 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 600 pontos no Enem pode fazer diversos cursos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São opções para a faixa dos 600 pontos os cursos de Fisioterapia, Psicologia, Engenharias e até Medicina.

700 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 700 pontos pode fazer quase todos os cursos que quiser na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São exemplos de cursos essa pontuação Medicina Veterinária, Fonoaudiologia, Odontologia e até Medicina.

800 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem consegue 800 pontos no Enem consegue fazer o curso que quiser em qualquer instituição pública de ensino superior do estado.

