Vaqueiro Milcemar, Amazan, Santanna e Cavalo de Pau levantam a multidão durante show nas areias de Tambaú

A segunda noite de shows do Festival Forró Verão contou com os cantores Vaqueiro Milcemar, Amazan, Santanna e a banda Cavalo de Pau, neste sábado (13), nas areias da praia de Tambaú, em João Pessoa. A Prefeitura Municipal, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), oferece a população, neste mês de janeiro, o melhor do gênero trazendo aos palcos do festival grandes nomes do forró local e nacional.

“É uma felicidade renovada para nós. Conseguimos realizar uma festa deste tamanho, dessa proporção de estrutura para o morador de João Pessoa e para o visitante. Isso é muito satisfatório. Pra isso, evidentemente, a gente conta com muitos apoios, sobretudo do nosso prefeito Cícero Lucena e do Governo do Estado”, afirma o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves.

Marcus Alves ressalta que para a realização do Festival, a Prefeitura de João Pessoa estabelece uma parceria de integração muito forte para realizar shows dessa proporção, com segurança e com tranquilidade. “Agradeço infinitamente a equipe da Funjope, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e a todos que nos ajudaram a chegar até aqui. Uma grande festa”.

O cantor de forró e piseiro, Vaqueiro Milcemar abriu a noite do Festival de Forró Verão cantando para uma multidão, bem diferente do show que o fez viralizar na internet após cantar na véspera do Natal com apenas a mãe e o padrasto na plateia. “Foi no Sertão quando voltei a minha terra depois de 20 anos, mas hoje eu estou aqui no palco do Festival Forró Verão, com uma plateia linda. Todos devem acreditar no seu sonho”.

Desde seu nascimento em Campina Grande, o cantor, tocador e poeta Amazan passou por muitos palcos por várias partes do Brasil e do mundo. Neste sábado animou o público de João Pessoa no palco do Festival de Forró. “É uma felicidade tocar aqui em João Pessoa novamente, principalmente porque não tocava aqui há muito tempo”.

Nesta segunda noite do Festival o cantador Santanna, encantou a plateia ao cantar seus sucessos ‘Ana Maria’ e ‘Tamborete de Forró’. Ele foi aplaudido e a plateia num coro gritou seu nome. “Estou encantada. O ritmo e as canções são lindas, um acalento no coração de tão envolvente”, disse Eloisa Martins, de Brasília. “Já escutei forró várias vezes, mas pessoalmente é muito bonito”.

A pessoense Renata Sousa sorri ao ouvir a amiga. “Nós paraibanos somos privilegiados e muitas vezes nem nos damos conta. Já fui a vários shows dos forrozeiros clássicos da nossa região, como Amazan e Santanna, mas hoje foi especial porque assisti aos shows sob o encantamento da minha amiga e resgatei o respeito e admiração pela nossa arte”.

Santanna ressaltou que o Festival Forró Verão é uma prévia do nosso São João e que povo já deu seu recado com a presença massiva no evento. “O forró tem essa propriedade de juntar todas as classes sociais, todos os credos e todas as tribos”.

O encerramento da festa ficou por conta da banda Cavalo de Pau que trouxe na bagagem seu estilo musical romântico. A banda abriu o show com a música ‘Estrelinha do Céu’. “Cantar em João Pessoa é sempre bom, ainda mais num evento como esse onde podemos resgatar as nossas raízes e os sucessos que marcaram três décadas”, afirmou Alex Santos, que divide o vocal com as cantoras, Eliane Fernandes e Sabrina Araújo.

O evento também contou com a participação de Antônio Marques, sanfoneiro, que em 2022, com apenas 10 anos, participou do The Voice Kids. Nos intervalos dos shows do Festival a animação fica por conta do DJ Cris L.

O evento – O palco e toda a infraestrutura montada para a realização do Festival foi iniciativa da Prefeitura de João Pessoa. Diversas secretarias municipais trabalham durante todo o mês de janeiro nas etapas de produção do evento, antes, durante e após as noites de shows, empenhadas na execução exitosa do Festival Forró Verão entre elas: Infraestrutura (Seinfra); Desenvolvimento Urbano (Sedurb); Saúde (SMS); Limpeza Urbana (Emlur); Guarda Civil Metropolitana (Semusb) e Mobilidade Urbana (Semob); além da parceria dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A Funjope também conta com a parceria da Secretaria de Educação que viabiliza a tradução em libras dos shows. Para Fabiano Marques essa foi a primeira vez que fez a tradução de show. “É diferente traduzir música, tem as nuances, metáforas, ritmos e os sentidos das melodias”.

O Festival de Forró Verão traz mais oito atrações nos demais finais de semana de janeiro, nos dias 20 e 27, com destaque para nomes como Mastruz com Leite, Dorgival Dantas, Os Três do Nordeste, Cavaleiros do Forró, Waldonys entre outros.

Confira as próximas atrações:

20/01/2024

Israel Muniz

Os Três do Nordeste

Dorgival Dantas

Mastruz com Leite

27/01/2024

Douglas Pegador

Waldonys

Cavaleiros do Forró

Banda Encantu’s