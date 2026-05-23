Rede municipal conquista 35 medalhas na Obmep 2026 – CGNotícias

Por MRNews



A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta quinta-feira (21) a cerimônia de premiação da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), em etapa regional. O evento aconteceu no Paço Municipal e reuniu alunos, professores, gestores e familiares da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Ao todo, 35 alunos da rede municipal foram premiados, sendo quatro medalhas de ouro, sete de prata e 24 de bronze. A cerimônia reconheceu estudantes do 6º ao 9º ano que se destacaram na competição, reforçando o incentivo ao estudo da matemática e à valorização do desempenho acadêmico.

O coordenador regional da OBMEP, professor Bruno Dias Amaro, destacou o desempenho da Capital. “Campo Grande se destaca no cenário nacional pelo número de medalhas em relação ao total de alunos da rede, mostrando a qualidade do trabalho desenvolvido”, afirmou.

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A secretária-adjunta municipal de Educação, Maria Lúcia de Fátima de Oliveira, ressaltou o orgulho pelos resultados alcançados. “Esses alunos representam o esforço, a dedicação e o potencial da nossa rede. Incentivar a participação em olimpíadas é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes”, disse.

Entre os destaques da premiação regional estão os medalhistas de ouro Angelo Gabriel Estrai Heckler, Isaque Martins Benke, Maximilian Alexander Ferrer Gonzalez e João Rafael de Souza Brites.

Na 20ª edição da OBMEP em nível nacional, a Reme conquistou duas medalhas de ouro, duas de prata, quatro de bronze e 76 menções honrosas. Professores e escolas da rede municipal também foram homenageados pelos resultados alcançados.

A OBMEP é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e tem como objetivo estimular o estudo da matemática e identificar jovens talentos em todo o país.

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