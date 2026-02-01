domingo, fevereiro 1, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

admin1

Confiança-PB e Campinense entram em campo nesta quarta-feira (28), às 15h, na Toca do Papão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. O confronto marca a tentativa de reabilitação das equipes na competição, após empatarem em seus últimos compromissos. O Jornal da Paraíba traz todos os detalhes da partida.

+ Confira a tabela completa do Paraibano 2026

Confiança-PB x Campinense, Campeonato Paraibano 2026. (Arte: Cisco Nobre / Jornal da Paraíba)

Após a demissão de Cézar Wellington, que não resistiu às derrotas para Sousa e Botafogo-PB, o Papão apostou em Ederson Araújo para a sequência do estadual. Sob o comando do novo técnico, o Confiança-PB enfrentou o líder Nacional de Patos e arrancou um empate por 4 a 4 em um duelo eletrizante no José Cavalcanti. Com esse resultado, o time de Sapé está na 9ª colocação, com um ponto.

A Raposa venceu na estreia contra o Atlético-PB, mas vem de dois tropeços. Na última rodada, com um jogador a menos, o Rubro-Negro buscou o empate por 2 a 2 diante do Pombal, mas não teve uma grande atuação, esbarrando em falhas defensivas e pouca efetividade no ataque. Neste momento, o Campinense está na 7ª posição, com quatro pontos.

Toca do Papão, em Sapé. (Foto: Raniery Soares / ge)

Data, horário e local de Confiança-PB x Campinense

  • Dia: 28 de janeiro (segunda-feira);
  • Hora: 15h;
  • Local: Toca do Papão, em Sapé.

Transmissão de Confiança-PB x Campinense

  • Onde assistir: o RedeON e o pay-per-view do Jornal da Paraíba transmitem a partida ao vivo e com imagens. ASSINE E ASSISTA!
  • Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

  • CONFIANÇA-PB: Gabriel; Mateus, Pedra, Jailton e Paulinho; Juru, Léo Garcia e Neto Esperança; Neto, Anderson e Isaías. Técnico: Ederson Araújo.
  • CAMPINENSE: Wallace; Augusto Potiguar, Franklin, Erik Henrique e Fernando Jr.; Patrik Dias, Lídio e Éverton Heleno; Miguel Vinícius, Vitinho e Hélio Paraíba. Técnico: Evaristo Piza.

Arbitragem

  • Árbitro principal: a definir
  • Assistente 1: a definir
  • Assistente 2: a definir
  • Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Campinense

A programação semanal da Raposa ainda será definida.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

Você pode gostar também

Prefeitura inicia na Orla montagem da estrutura para show de Frei Gilson, no próximo sábado

admin1

Dezembro Vermelho, pessoas com deficiência e samba em foco

admin1

São João em Bananeiras acende alerta para febre do Oropouche

admin1