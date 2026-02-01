onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Confiança-PB e Campinense entram em campo nesta quarta-feira (28), às 15h, na Toca do Papão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano Pixbet 2026. O confronto marca a tentativa de reabilitação das equipes na competição, após empatarem em seus últimos compromissos. O Jornal da Paraíba traz todos os detalhes da partida.

Confiança-PB x Campinense, Campeonato Paraibano 2026. (Arte: Cisco Nobre / Jornal da Paraíba)

Após a demissão de Cézar Wellington, que não resistiu às derrotas para Sousa e Botafogo-PB, o Papão apostou em Ederson Araújo para a sequência do estadual. Sob o comando do novo técnico, o Confiança-PB enfrentou o líder Nacional de Patos e arrancou um empate por 4 a 4 em um duelo eletrizante no José Cavalcanti. Com esse resultado, o time de Sapé está na 9ª colocação, com um ponto.

A Raposa venceu na estreia contra o Atlético-PB, mas vem de dois tropeços. Na última rodada, com um jogador a menos, o Rubro-Negro buscou o empate por 2 a 2 diante do Pombal, mas não teve uma grande atuação, esbarrando em falhas defensivas e pouca efetividade no ataque. Neste momento, o Campinense está na 7ª posição, com quatro pontos.

Toca do Papão, em Sapé. (Foto: Raniery Soares / ge)

Data, horário e local de Confiança-PB x Campinense

Dia : 28 de janeiro (segunda-feira);

: 28 de janeiro (segunda-feira); Hora : 15h;

: 15h; Local : Toca do Papão, em Sapé.

Transmissão de Confiança-PB x Campinense

Onde assistir : o RedeON e o pay-per-view do Jornal da Paraíba transmitem a partida ao vivo e com imagens. ASSINE E ASSISTA!

Onde acompanhar em tempo real : uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

CONFIANÇA-PB : Gabriel; Mateus, Pedra, Jailton e Paulinho; Juru, Léo Garcia e Neto Esperança; Neto, Anderson e Isaías. Técnico : Ederson Araújo.

: Gabriel; Mateus, Pedra, Jailton e Paulinho; Juru, Léo Garcia e Neto Esperança; Neto, Anderson e Isaías. : Ederson Araújo. CAMPINENSE : Wallace; Augusto Potiguar, Franklin, Erik Henrique e Fernando Jr.; Patrik Dias, Lídio e Éverton Heleno; Miguel Vinícius, Vitinho e Hélio Paraíba. Técnico : Evaristo Piza.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir

: Assistente 1 : a definir

: Assistente 2 : a definir

: Quarto árbitro : a definir

Dia a dia do Campinense

A programação semanal da Raposa ainda será definida.

