Emlur reforça importância de comportamentos conscientes das pessoas no Dia Mundial da Educação Ambiental

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur) chama a atenção da população, nesta segunda-feira (26), para o Dia Mundial da Educação Ambiental. A data reforça a importância da conscientização coletiva sobre práticas sustentáveis e o cuidado diário com a cidade e o meio ambiente.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a educação ambiental é uma ferramenta fundamental para garantir uma cidade mais limpa e sustentável. “Essas ações são essenciais para conscientizar as pessoas, mas é importante reforçar que cada cidadão tem um papel fundamental nesse processo. Cada pessoa tem responsabilidade sobre o descarte correto dos resíduos. Cuidar da cidade começa com atitudes simples, no dia a dia”, destaca o superintendente.

Ao longo de todo o ano, a Emlur mantém ações educativas permanentes voltadas à orientação da população sobre o descarte correto dos resíduos e a preservação dos espaços públicos. Durante o período de verão, essas iniciativas são intensificadas, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro, quando há aumento significativo do fluxo de pessoas nas praias e áreas turísticas da Capital.

Um dos destaques desse trabalho é o Programa Amigos da Praia, que segue promovendo atividades educativas nas praias de João Pessoa, dialogando diretamente com banhistas, comerciantes e moradores sobre a responsabilidade compartilhada na conservação do Litoral.

Neste fim de semana, novas ações foram realizadas nas praias do Bessa e Gramame. A programação se estenderá até o início de fevereiro.

As ações educativas do Programa Amigos da Praia continuam nos próximos dias, reforçando o compromisso da Emlur com a educação ambiental, a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da população pessoense.

Confira a programação:

✓ 31/01 (sáb) – Tambaú (Largo da Gameleira) – 16h

✓ 01/02 (dom) – Praia do Sol – 8h

✓ 07/02 (sáb) – Encerramento no Busto de Tamandaré – 9h

Coleta domicilar regular – Mesmo com a intensa programação de verão e a realização de grandes eventos, a Emlur segue atuando em toda João Pessoa com a coleta domiciliar regular e equipes operando antes, durante e após as atividades, garantindo a limpeza rápida dos espaços e o cuidado contínuo com a cidade.

Coleta nas segundas, quartas e sextas – A coleta domiciliar ocorre nos bairros e localidades de João Pessoa:

✓ Orla, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Altiplano, Praias da Penha e Seixas, Portal do Sol, Bairro de São José.

✓ Centro, Jaguaribe, Tambiá, Trincheiras, Varadouro.

✓ Brisamar, João Agripino, Padre Zé, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Expedicionários, Miramar, Tambauzinho.

✓ Cidade Verde, Cristo Redentor, Cuiá, Gervásio Maia, Grotão, Rangel, Roger, Varjão, Cruz das Armas, Funcionários I, Mangabeira, Planalto da Boa Esperança I.

✓ Mumbaba, Distrito Industrial, Jardim Veneza, Bairro das Indústrias.

Coleta nas terças, quintas e sábados – As equipes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza coleta domiciliar nos seguintes bairros:

✓ Esplanada, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Gauchinha, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias;

✓ Orla, Cabo Branco, Tambaú, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Manaíra, Alto do Céu, Ipês, Costa do Sol;

✓ Mandacaru, Paratibe, Castelo Branco, Torre, Treze de Maio, Valentina, Centro, Jaguaribe, Trincheiras, Varadouro, Tambiá, Água Fria, Alto do Mateus, Cidade dos Colibris, Nova República, Funcionários II, Ilha do Bispo;

✓ Colibris, Distrito Mecânico, Irmã Dulce, Jardim Planalto, João Paulo II, José Américo, Novais, Novo Geisel, Oitizeiro, Anatólia, Bancários, Geisel, Jardim São Paulo, Cidade Universitária, Parque do Sol e Planalto da Boa Esperança.