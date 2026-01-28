Corpo técnico da SEMEC recebe capacitação em sistemas de monitoramento de ensino

O te´cnico da Secretaria Municipal de Educac¸a~o e Cultura de Sa~o Jose´ do Serido´ (SEMEC-SJS) e aluno do curso de Sistemas de Informac¸a~o pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Hila´rio Dantas, participou, na tarde desta quarta-feira (10), juntamente com a titular da pasta, Juliana Dantas, de formac¸a~o remota sobre sistemas de monitoramento de ensino (I Educar e I Dia´rio).





Nos pro´ximos dias Hila´rio Dantas capacitara´, presencialmente, os profissionais das unidades de ensino (Unidade de Ensino Jose´ Cirilo Alves, Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas e Centro Municipal de Educac¸a~o Infantil Maria de Medeiros Dantas) para um melhor gerenciamento das atividades escolares.





“A pandemia trouxe uma nova realidade para todos nós. A inclusão cada vez maior da tecnologia em nosso dia a dia é uma realidade e a SEMEC-SJS está procurando meios para, cada vez mais, minimizar os prejuízos causado pela pandemia na comunidade escolar de São José do Seridó”, destacou a secretária Juliana Dantas.