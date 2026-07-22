FCJA e UFPB firmam acordo de cooperação técnica para intercâmbio cultural e de serviços — Governo da Paraíba

Acordo de cooperação técnica, firmado na manhã desta segunda-feira (13), entre a Fundação Casa de José Américo (FCJA) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) garante um intercâmbio cultural e de serviços entre as duas instituições. A parceria foi celebrada na Reitoria da UFPB, em João Pessoa, com a assinatura do documento pelo presidente da FCJA, Fernando Moura, e pela reitora Terezinha Domiciano.

Nos próximos dias, uma equipe integrada por servidores da FCJA e da universidade, mais especificamente da Editora UFPB, vai elaborar um plano de trabalho para colocar em prática a cooperação técnica. “Estamos muito felizes em iniciar este novo ciclo de parceria com a universidade”, ressalta o presidente Fernando Moura. “Esse acordo é uma demonstração de união de atividades culturais de interesses que atendam a sociedade”, completa a reitora Terezinha Domiciano.

Com o acordo, a UFPB terá participação em eventos culturais da FCJA, com doação de livros selecionados; colaborará com a diagramação de livros em formato físico e digital por meio da Editora UFPB, em coautoria com a Fundação; e irá disponibilizar espaço físico dentro da universidade para a realização de feiras literárias e outros eventos.

Da mesma maneira, a FCJA irá oferecer espaços na instituição para eventos da Editora UFPB; irá garantir espaço em sua livraria para a comercialização e exposição dos livros da editora universitária; e apoiar a divulgação das publicações da Editora UFPB por meio dos canais institucionais da Fundação, incluindo mídias eletrônicas e digitais, de acordo com a programação e possibilidades da comunicação oficial.