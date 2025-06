Ambulatório TT ‘Marcela Prado’ promove ação de prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis no São João de Campina

O Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais “Marcela Prado” do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que integra a rede hospitalar do Governo da Paraíba, em Campina Grande, está realizando até este domingo (8) uma ação de prevenção e conscientização sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no Parque do Povo, em Campina Grande, durante os festejos juninos. A atividade teve início na última quinta-feira (5), das 18h às 22h, com ponto de apoio no Posto de Saúde do Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes (HETCG).

A iniciativa inclui a distribuição de panfletos informativos, preservativos e lubrificantes, além da divulgação de serviços especializados como o Espaço LGBT+ CG e o Ambulatório TT, voltado ao atendimento integral de pessoas trans e travestis. As equipes percorrem áreas estratégicas do Parque do Povo, promovendo o diálogo, tirando dúvidas da população e incentivando práticas sexuais mais seguras.

A campanha tem como objetivo principal ampliar o acesso à informação e reforçar a importância da prevenção, especialmente em períodos de grande fluxo de pessoas como o São João. Segundo os organizadores, além da abordagem educativa, a ação busca também dar visibilidade aos serviços públicos voltados à população LGBTQIAPN+, promovendo o cuidado com saúde de forma inclusiva e acolhedora.

De acordo com a gerente do Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais “Marcela Prado” do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande Dom Luiz Gonzaga Fernandes, entidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (SES), Nicole Cavalcanti, estar no Parque do Povo com essa ação é uma forma de cuidar das pessoas onde elas estão, de maneira acolhedora e com informação de qualidade.



“Queremos reforçar que saúde é um direito de todos, e que a prevenção é fundamental. Além disso, essa é uma oportunidade de dar visibilidade aos serviços especializados que existem na cidade, como o nosso Ambulatório TT e o Espaço LGBT+ CG, que estão de portas abertas para atender com respeito, escuta e cuidado”, afirmou Nicole Cavancanti.

A orientação é que qualquer pessoa interessada em obter informações ou materiais procure as equipes identificadas ou o ponto fixo no Posto Médico de Saúde avançado instalado pelo Governo do Estado, que funcionará como base de apoio durante os dias de atuação.