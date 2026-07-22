Eleitores têm prazo até 6 de maio para tirar ou regularizar o título eleitoral

DemonstraÁ¿o do uso da urna eletrÙnica para as eleiÁ¿es de 2006.. NELSON JUNIOR

Termina em 6 de maio o prazo para que eleitores brasileiros realizem serviços como a emissão do primeiro título, atualização de dados, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências junto à Justiça Eleitoral. A medida é necessária para quem deseja participar das Eleições 2026, na qual o primeiro turno está previsto para 4 de outubro.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cidadãos com o título de eleitor cancelado ou com irregularidades no cadastro estarão impedidos de votar. A orientação é que a situação eleitoral seja verificada com antecedência para evitar transtornos.

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Regras para o voto

No Brasil, o voto é obrigatório para eleitores com idade entre 18 e 70 anos. Já a participação é facultativa para:

Jovens de 16 e 17 anos;

Pessoas analfabetas;

Idosos com mais de 70 anos.

Não podem se alistar como eleitores os estrangeiros e brasileiros que estejam cumprindo serviço militar obrigatório.

Como solicitar os serviços

Os procedimentos podem ser feitos de forma:

On-line, por meio do sistema de Autoatendimento Eleitoral, disponível no site do TSE;

Presencial, em unidades da Justiça Eleitoral, como cartórios eleitorais e postos de atendimento.

Apesar da opção digital, o TSE informa que pode ser necessário comparecer presencialmente para a coleta de dados biométricos, conforme o caso.

Documentação exigida

Para realizar qualquer solicitação, o eleitor deve apresentar:

Documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho ou passaporte);

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de quitação com o serviço militar, obrigatório para homens que completam 19 anos no ano do alistamento.

O documento de identificação deve comprovar a nacionalidade brasileira e conter fotografia legível.

Após o encerramento do prazo, o cadastro eleitoral será temporariamente fechado para a organização do pleito. Durante esse período, não será possível realizar alterações até a conclusão das eleições.

*Com informações da Agência Brasil