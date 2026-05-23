Semob-JP avança com duplicação no entorno da UFPB para reduzir congestionamentos na região

A obra de requalificação viária no entorno do Campus I da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) segue avançando e vai garantir melhoras significativas à mobilidade urbana em uma das regiões com maior fluxo de veículos em João Pessoa. Apesar dos transtornos temporários provocados pelas intervenções, principalmente nos horários de pico, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) enfatiza que a iniciativa é fundamental para ampliar a capacidade da via e garantir mais fluidez e segurança no trânsito.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou a importância da obra para melhorar a circulação viária. “Sabemos que toda grande intervenção gera transtornos, principalmente nos horários de maior circulação. Com a duplicação da via e as melhorias nos acessos, vamos garantir mais mobilidade para os condutores que circulam diariamente pela região”, afirmou.

O projeto de requalificação foi desenvolvido após estudos identificarem que o atual sistema viário da região não suporta mais o volume de veículos que circula diariamente pelo local, sobretudo após a construção da ponte das Três Ruas e da ponte do Altiplano-Cidade Universitária.

Atualmente, a via conta com apenas uma faixa de rolamento em cada sentido. Com a intervenção, a nova rotatória terá a ampliação das faixas de rolamento, facilitando ainda mais o trânsito. Além disso, toda a via no entorno da UFPB será duplicada, passando a contar com duas faixas em cada sentido. A expectativa é melhorar o deslocamento de motoristas, motociclistas, ciclistas e usuários do transporte público, garantindo mais mobilidade e segurança viária na região. O período chuvoso tem impactado o andamento dos serviços, o que ocasiona atrasos no cronograma previsto.

De acordo com o chefe da Divisão de Desenvolvimento de Projetos da Semob-JP, Pablo Fragoso, as obras no entorno da UFPB causam impactos no trânsito, mas vão trazer melhorias permanentes para a mobilidade. “A ampliação do raio de giro da rotatória vai reduzir os conflitos no cruzamento e aumentar a segurança viária. O projeto inclui ainda a ampliação da estrutura cicloviária, ligando o Castelo Branco à rotatória do Carrefour, passando por trás da UFPB até o Centro de Tecnologia (CT). A proposta é garantir mais segurança e um espaço adequado para os ciclistas”, assegurou.

Etapas da obra – A primeira fase da obra contempla o trecho entre o supermercado Carrefour, a entrada do bairro dos Bancários e a ponte das Três Ruas. Na sequência, os serviços seguirão da ponte das Três Ruas até a ponte do Altiplano, passando pelo Hospital Universitário (HU) e chegando ao bairro Castelo Branco. O projeto também prevê melhorias no acesso ao bairro dos Bancários para condutores que trafegam pela região do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê).

Monitoramento – O diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, falou que durante toda a execução da obra, os agentes de mobilidade permanecem monitorando a região para minimizar os impactos no trânsito. “Nosso objetivo é reduzir os transtornos enfrentados pela população durante as obras e garantir mais fluidez até a conclusão da intervenção, que deve beneficiar milhares de pessoas que circulam diariamente pelo entorno na região”, declarou.