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Cadastro de blocos para prévias do Carnaval 2026, em João Pessoa, começa nesta segunda (5)

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Cadastro de blocos para prévias do Carnaval 2026, em João Pessoa, começa nesta segunda (5) – Foto: Igor do Ó/Bloco Vumbora.

O cadastramento para autorização dos desfiles de blocos das prévias do Carnaval 2026, em João Pessoa, começa a partir desta segunda-feira (5), pelo site oficial da prefeitura e também pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Saiba como se cadastrar abaixo.

De acordo com a Semob-JP, órgão responsável por esse cadastramento dos blocos, a solicitação de autorização para desfilar nas ruas de João Pessoa será feita somente pela internet, por meio do sistema Prefeitura Conectada, não podendo acontecer de outra forma.

“É importante fazer o cadastro antecipado para o sucesso dos eventos, tanto para os organizadores, quanto para os órgãos que darão apoio operacional durante os desfiles dos blocos”, comentou o superintendente de Mobilidade Urbana, Marcílio do HBE.

Para emissão da autorização, a organização de cada bloco, incluindo os integrantes da Associação Folia de Rua, devem protocolizar o requerimento, com antecedência mínima de 15 dias do evento.

Como cadastrar blocos de João Pessoa no Carnaval

• Acesse o site da Prefeitura

• Vá até a área Prefeitura Conectada

• Clique em Atendimento ao Cidadão

• Clique em Protocolos

• Faça o cadastro do usuário (se ainda não tiver)

• No campo “Assunto”, digite: Semob Eventos Carnavalescos

• No campo “Descrição”, digite: nome do bloco + data pretendida

• Anexe os documentos necessários

• Protocolize a solicitação

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