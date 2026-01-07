quarta-feira, janeiro 7, 2026
SÃO JOSÉ DO SERIDÓ ZERA PELA TERCEIRA VEZ CASOS ATIVOS DE COVID-19

admin1

Em novo boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), nesta terça-feira (20), o município de São José do Seridó volta a zerar os casos ativos de Covid-19.


“Com certeza a grande responsável por esta ótima notícia é vacinação. Sem os imunizantes estaríamos mergulhados no caos”, frisou Nara Regina, titular da Sesad, lembrando que as medidas restritivas ainda são necessárias e que o município segue as regras estabelecidas pelo Governo do Estado.


De acordo com o dados emitidos pela Sesad, os casos notificados somam 1426, os casos suspeitos são quatro, os descartados 926, os confirmados 496 e os recuperados 494.


Existem nove casos sendo monitorados. Casos monitorados são aqueles que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a Covid-19.


Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.


VACINAÇÃO


Nesta quarta-feira (21) haverá mais uma ação de vacinação no município. O público-alvo será composto por são-josé-seridoenses que se vacinaram com a D1 da Astrazeneca/Oxford em 28 de abril. A ação acontecerá entre 8h e 10h30 no Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

