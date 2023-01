Ação educativa

Prefeito acompanha primeiro dia de ações do Programa Amigos da Praia e convoca população para preservação ambiental

14/01/2023 | 12:00 | 2

O programa Amigos da Praia mobilizou a população que frequenta a orla de Tambaú e Cabo Branco, neste sábado (14), com o lançamento da edição 2023 da ação de educação ambiental. O prefeito Cícero Lucena participou da abertura da iniciativa e convocou a população para adotar hábitos de preservação do meio ambiente.

“Ser gestor é cuidar da rotina, da limpeza no dia a dia. Estamos vivendo um novo momento na cidade de João Pessoa, principalmente pelo crescimento turístico. Desta forma, é importante levar aos moradores e aos visitantes o quanto é importante manter a cidade limpa, por questão ambiental e de saúde. A Emlur vem fazendo esse trabalho com muita capacidade e competência”, disse o prefeito.

Cícero Lucena destaca o trabalho de conscientização a partir da musicalidade, com a apresentação do grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, que utiliza materiais reciclados para produzir música. “A soma das ações de cuidado com a cidade faz com que João Pessoa torne-se um destino que o Brasil e o mundo querem conhecer, o que proporciona emprego e distribuição de renda, principalmente no setor do turismo”, complementa.

Durante o evento, a população recebeu orientações sobre o correto descarte de resíduos e outras ações de preservação do meio ambiente. O professor Jailson Cavalcanti, natural de Monteiro, está passando o final de semana em João Pessoa e recebeu o trabalho da equipe ambiental da Emlur. “Nós estamos recolhendo o lixo que produzimos, como amendoim e latinha de refrigerante. Acho que todos deveriam ter esse compromisso”, comenta, parabenizando o trabalho da Prefeitura.

Nos próximos finais de semana, o Amigos da Praia vai ocorrer nas orlas de Manaíra, Bessa e Seixas.

Amigos da Praia – O programa é realizado pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) e com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Secretaria de Turismo (Setur) e Superintendência de Mobilidade Urbana (Semob).

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destaca o cuidado com as praias da Capital. “Fomos contemplados com o título de ter uma das praias mais limpas do país. Queremos preservar o bioma e cuidar da cidade. Não há como se falar em meio ambiente, sem limpeza. E para que a limpeza seja efetiva, é preciso ter o envolvimento da sociedade”.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, afirma que a realização do programa no verão proporciona alcançar um número maior de turistas e dos moradores de João Pessoa que estão de férias. “O objetivo é despertar a consciência ambiental, mostrando a necessidade de preservação do meio ambiente. Queremos praias mais limpas e cidades mais sustentáveis”.

A pedagoga gaúcha Ana Clássimo, está em João pessoa pela terceira vez e elogia a limpeza da cidade. “Conheço todas as praias do Nordeste, mas sempre volto a João Pessoa. A praia é limpa, agradável e é diferente das demais. O povo é alegre, eu amo estar aqui”, comenta. Ela ainda dá o exemplo de visitante que cuida cidade. “Não vim de longe para deixar sujeira aqui não”, disse, em tom de brincadeira.

Mais resíduos – Conforme o superintendente executivo da Emlur, Igo Morais, o maior volume de pessoas nas praias durante o verão acarreta na maior produção de resíduos. “Os agentes participantes do programa orientam as pessoas a acondicionarem as embalagens de comida e bebidas consumidas enquanto estão na praia. Mas além do acondicionamento, é preciso descartar nos locais corretos. Para isto, há as papeleiras instaladas na faixa de areia e na calçadinha da orla. Se o banhista deixar a sacola na areia, vai poluir a vida marinha, quando a maré subir”.

A Semam instalou Tenda Verde e distribuiu mudas de árvores nativas à população. As equipes da Educação Ambiental da Secretaria prestaram informação sobre os cuidados com a preservação da vegetação fixadora de dunas, que é área protegida pela legislação ambiental, bem como sobre o cuidado com os resíduos.

ONGs – O trabalho realizado pela Prefeitura de João Pessoa é apoiado por organizações não-governamentais (ONGs). São elas: Peixes da Caatinga, Guajiru – Ciência, Educação e Meio Ambiente e Inpact Pesquisa e Ação. Também apoiam o programa a empresa Aquário Paraíba e o Grupo de Escoteiros Gemar Galé.