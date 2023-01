Governo da PB define reajustes para professores, PM, PC, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros

Compartilhe















O governador da Paraíba, João Azevêdo, definiu o reajuste salarial para o magitério, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. Além disso, incorporou percentual das Bolsas Desempenho dessas categorias. A medida provisória com as mudanças, que já estão em vigor, foi publicada na edição deste sábado (14) do Diário Oficial do Estado (DOE).

O documento traz três tabelas com detalhes dos aumentos salariais dos cargos das forças de segurança.

>>> Veja as tabelas com os valores a partir da página 10

Para o magistério, o ajuste é de 14,84%. Já a Bolsa Desempenho, paga atualmente a todos os professores da ativa, fica incorporada ao vencimento do Grupo Ocupacional do Magistério, no percentual de 20% do valor pago em janeiro de 2022 à categoria.

Veja também Atos terroristas: cerca de 44% dos financiadores são de SP e 57% da região Sudeste, diz AGU

O Estado fica autorizado, por meio de sua Procuradoria, a fazer um acordo judicial com o sindicato da categoria para incorporação dos 60% restantes. A incorporação da Bolsa Desempenho será implantada no mês de junho deste ano.

