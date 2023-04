Emlur

Oito bairros recebem serviços de capinação e roçagem nesta terça-feira

18/04/2023 | 10:00 | 37

Oito bairros de João Pessoa recebem os serviços de capinação, roçagem e pintura de meio-fio realizados pelos agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), nesta terça-feira (18). As equipes de zeladoria executam as ações nos bairros de Jardim Oceania, Bessa, Portal do Sol, Costa do Sol, Cidade Verde, Mangabeira, Bancários e José Américo.

A coleta de entulhos – resíduos diversos como materiais misturados com terra, restos de capim, restos de móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – ocorre nos bairros de Mangabeira, Cidade Verde, Praia da Penha, Praia do Seixas e Costa do Sol.

As equipes que recolhem resíduos de poda de árvores pela cidade estão circulando nos bairros de Novo Milênio, Irmã Dulce, Parque do Sol, Cidade Verde, Praia da Penha, Praia do Seixas e Costa do Sol.

A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10