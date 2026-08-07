TSE define tempo de propaganda eleitoral para 2026; veja estimativa para disputa na Paraíba

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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta terça-feira (4), a tabela de representatividade dos partidos políticos e federações que servirá de base para a distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão e para a participação de candidatas e candidatos nos debates das Eleições 2026.

A divisão leva em conta a representatividade das legendas no Congresso Nacional e considera apenas os partidos e federações que cumpriram os requisitos da cláusula de barreira prevista na Emenda Constitucional nº 97/2017.

Para o cálculo do tempo de propaganda eleitoral gratuita, o TSE considerou 510 deputados federais eleitos. Nesse cenário, a Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, terá a maior fatia do tempo de rádio e televisão (1min54,7s), com uma bancada de 104 deputados.

Na sequência aparecem o PL, com 98 deputados federais e o tempo de 1min48,4s, seguido pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), com 81. Também figuram entre as maiores representações o PSD, com 42 deputados, e MDB e Republicanos, ambos com 41 parlamentares.

Também entram na divisão do tempo o Podemos (20 deputados), a Federação PSDB-Cidadania (18), PDT (16), PSB (15), Federação PSOL-Rede (15), Federação Renovação Solidária (12) e Avante (7). (confira abaixo a tabela completa)

Debates

Para definir a participação das candidaturas nos debates eleitorais, o TSE utilizou outro critério: a soma dos deputados federais e senadores eleitos pelas legendas e federações que atenderam à cláusula de desempenho.

Nesse cálculo, foram considerados 591 parlamentares.

Mais uma vez, a Federação União Progressista lidera, com 124 parlamentares, seguida pelo PL, com 107, e pela Federação Brasil da Esperança, com 89.

Na sequência aparecem PSD e MDB, ambos com 49 parlamentares, Republicanos (44), Podemos (25), Federação PSDB-Cidadania (24), Federação PSOL-Rede (20), PDT e PSB, com 18 cada, Federação Renovação Solidária (17) e Avante (7).

Segundo o TSE, três deputados federais ficaram de fora dos dois cálculos porque pertencem a partidos que não atingiram os requisitos estabelecidos pela cláusula de desempenho.

Reflexos na Paraíba

A tabela servirá de referência durante a campanha para a distribuição do tempo da propaganda eleitoral gratuita e para definir quais candidaturas terão direito à participação nos debates promovidos pelas emissoras.

O Conversa Política tentou calcular o tempo aproximado que cada umas das candidaturas desenhadas para a disputa terá no guia eleitoral.

Na Paraíba, o cenário favorece a futura chapa de reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP), que deverá reunir o maior tempo de propaganda no rádio e na televisão, com 5min 38,3s. A aliança governista conta, até o momento, com a Federação União Progressista (União Brasil e PP), a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), Republicanos, Podemos, PDT, PSB e a Federação Renovação Solidária (PRD e Solidariedade).

A chapa encabeçada pelo pré-candidato Cícero Lucena (MDB) reúne, por enquanto, o MDB, o PSD e a Federação PSDB-Cidadania; e deve chegar a 2min 00,8s.

Já o senador Efraim Filho (PL) mantém uma candidatura sem coligação partidária, tendo apenas o tempo de propaganda correspondente à representatividade nacional do PL. O espaço, entretanto, é o segundo maior dentre as legendas, perdendo apenas para a Federação União Progressista, com 1min48s.

Confira o tempo de cada partido/federação*:

*Essa tabela mostra o tempo correspondente a cada partido ou federação isoladamente, conforme a representatividade divulgada pelo TSE. Na eleição para governador, o tempo da candidatura será a soma do tempo de todos os partidos e federações que integrarem a coligação registrada. O cálculo definitivo será homologado pela Justiça Eleitoral após o registro das candidaturas e das coligações.