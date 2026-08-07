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Parque Arruda Câmara abre normalmente no feriado de 441 anos de João Pessoa

admin1

Nesta quarta-feira

Parque Arruda Câmara abre normalmente no feriado de 441 anos de João Pessoa


04/08/2026 |
17:37 |
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O Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) será uma das opções de lazer para quem permanecer em João Pessoa durante o feriado em comemoração aos 441 anos da Capital, celebrado nesta quarta-feira, 5 de agosto. O parque funcionará em horário normal, das 9h às 16h, com permanência dos visitantes até as 17h.

Localizado na região central da cidade, o Parque Arruda Câmara reúne natureza, lazer e educação ambiental em uma ampla área de mata nativa preservada. O espaço abriga árvores centenárias, fontes de águas naturais e diversos animais silvestres de vida livre, proporcionando aos visitantes uma experiência de contato direto com a biodiversidade.

Além da área verde, a Bica mantém um zoológico que acolhe animais resgatados de situações de tráfico, maus-tratos, acidentes e cativeiro irregular. Os exemplares recebem acompanhamento permanente das equipes técnica e veterinária, reforçando o papel do parque na conservação da fauna silvestre e na promoção da educação ambiental.

Com um dos mais importantes patrimônios naturais e históricos de João Pessoa, a Bica oferece um ambiente ideal para passeios em família, contemplação da natureza e conhecimento sobre a fauna brasileira, sendo um excelente local para celebrar o aniversário da cidade em meio ao verde.

Serviço – O Parque Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, Roger, e é aberto de quarta a domingo, das 9h às 17h. Entrada permitida até 16h. A taxa ambiental de entrada custa R$ 3, mas crianças com até 7 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos não pagam.

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