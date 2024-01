Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa inicia atividades de 2024 nesta segunda-feira

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), localizado no Altiplano Cabo Branco e gerido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), inicia nesta segunda-feira (29) o calendário de atividades de 2024. A abertura acontece às 8 horas com discurso da titular da Pasta, Raíssa Lacerda e equipes, seguido de aulas inaugurais, dinâmicas de integração, distribuição de lanche e outras ações festivas.

A programação de retorno às aulas e abertura desse semestre foi definida durante uma reunião realizada com os professores nessa quarta-feira (24). “As matrículas para o período foram abertas no dia 3 de janeiro e se estenderão até 12 de fevereiro, enquanto houver vagas”, ressaltou o vice-coordenador do Centro, Monsenhor Jaelson Alves.

Conforme informou, somente nas primeiras semanas já se inscreveram 356 idosos, entre novatos e veteranos. “Cada ano que passa a procura supera nossas expectativas, por isso, é importante que os interessados não deixem a matrícula para última hora porque, embora as inscrições ocorram durante todo o ano, tem atividades que não comportam mais alunos, por exemplo, a ginástica gerontológica que para este período está encerrada”, alertou.

O Centro de Referência da Pessoa Idosa oferece cursos e serviços gratuitos de assistência à terceira idade, a partir dos 60 anos, durante todo o ano para o público em geral. Na lista de atividades estão práticas esportivas, dança, oficina da memória, escuta psicológica e outros para a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

Para participar das atividades é preciso apresentar documentos pessoais como RG, CPF, Foto 3×4, comprovante de residência, atestado cardiológico mostrando que está apto para praticar atividades físicas e também cartão de vacinação contra a Covid-19. Para atividades na piscina serão necessários também atestados dermatológico, ginecológico (mulheres) e urológico (homens).

Serviço: O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI) está localizado na Rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n, no bairro do Altiplano Cabo Branco. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Mais informações pelo telefone 3214-8188.

Horário e atividades em 2024:

Segunda-feira:

8h às 9h: Alongamento e Aeróbica

10h: Oficina da Memória

15h: Câmbio (jogo de vôlei adaptado )

Terça-feira: Das 7h às 8H: Ginástica Gerontológica e Hidroginástica

Das 8h às 10h: Coral

Das 9h às 11h: Dança

14h: Oficina da Memória

15h: Dinâmica em Grupo)

15h às 17h: Artesanato – Linha

Quarta-feira:

Das 7h às 8h: Hidroginástica

Das 7h às 8H: Ginástica Gerontológica

08h30: Reike (Terapia Alternativa)

Das 9h às 11h: Dança

Quinta-feira:

Das 07h30 às 11h: Dança

07h30: Aeróbica Dançante

08h30: Oficina da Memória

Das 13h30 às 15h30: Grupo de Encontro e Estudos da Longevidade

14h30: Alongamento e Funcional

15h30: Alongamento e Funcional

Sexta-feira:

07h30 às 8h30: Hidroginástica

8h: Alongamento e Aeróbica