Feira da Agricultura Familiar leva produtos agroecológicos ao Bessa e Manaíra durante o mês de agosto

Consumir alimentos frescos e livres de agrotóxicos contribui para uma alimentação mais saudável, fortalece a agricultura familiar e amplia as oportunidades de comercialização para os produtores locais. Durante o mês de agosto, a Feira da Agricultura Familiar, vinculada ao programa ‘EuPosso Semear’, da Prefeitura de João Pessoa, oferece aos pessoenses uma variedade de produtos agroecológicos em dois pontos da Capital.

No Parque Parahyba I, no Bessa, a feira acontece às quartas-feiras, das 13h às 19h. Mesmo no feriado de aniversário de 441 anos de João Pessoa e Dia de Nossa Senhora das Neves, os produtores rurais vão comercializar seus produtos nesta quarta-feira (5). Já na Praça Chateaubriand Arnaud (Praça da Rotam), em Manaíra, os produtores recebem a população às sextas-feiras, das 5h às 11h.

Integrada ao programa ‘Eu Posso Semear’, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), a Feira da Agricultura Familiar contribui para a geração de renda de pequenos e médios produtores rurais. A iniciativa fortalece toda a cadeia produtiva da agricultura, oferecendo apoio desde o preparo do solo e o plantio até a colheita e a comercialização dos produtos.

De acordo com Adriano Vasconcelos, diretor de Agricultura Familiar e Pesca da Sedest, o programa ‘Eu Posso Semear’ reúne cerca de 350 produtores e criadores. Desse total, 24 famílias de agricultores participam da feira, sendo 12 em cada ponto, comercializando diretamente os produtos cultivados na Capital.

“São produtores rurais, e não feirantes, que comercializam diretamente os alimentos que cultivam. A Prefeitura fornece sementes de milho, feijão, hortaliças e frutas, além de oferecer assistência técnica durante todas as etapas do processo produtivo. O acompanhamento vai desde o preparo do solo e o plantio até a colheita, incluindo o serviço de trator para limpeza e preparação da terra antes do cultivo. Assim, toda a cadeia produtiva conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa”, explica Adriano Vasconcelos.

Na edição de agosto, que começa nesta quarta-feira, no Parque Parahyba I, no Bessa, a Feira da Agricultura Familiar oferece uma grande variedade de produtos cultivados de forma agroecológica. Entre eles, estão folhas, como alface, couve, coentro e cebolinha; raízes, como macaxeira, inhame e cará; frutas, como banana, abacaxi, mamão, melancia e manga; além de verduras e legumes, como cenoura, pimentão e tomate, entre outros produtos.

A Feira de Agricultura Familiar já passou pelos bairros de Mangabeira, Manaíra, Bessa e Altiplano, aproximando produtores e consumidores por meio da oferta de alimentos saudáveis, agroecológicos e de qualidade. A proposta da Prefeitura é dar continuidade à iniciativa, fortalecendo a agricultura familiar e apoiando pequenos e médios produtores em todas as etapas da cadeia produtiva.

Feira da Agricultura Familiar – Edição de agosto de 2026

Parque Parahyba I – Bessa

Dias: 5, 12, 19 e 26 (quartas-feiras)

Horário: das 13h às 19h

Praça Chateaubriand Arnaud (Praça da Rotam – Manaíra)

Dias: 7, 14, 21 e 28 (sextas-feiras)

Horário: das 5h às 11h