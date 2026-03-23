Adolescente que recebeu primeiro transplante cardíaco pediátrico da PB deixa hospital

Crédito: PB Saúde. Rafaela Gambarra

O adolescente João Pedro Pereira, de 14 anos, recebeu alta nesta sexta-feira (12) após se tornar o primeiro paciente a passar por um transplante cardíaco pediátrico na história da Paraíba. O procedimento foi realizado no dia 21 de novembro, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

João Pedro deixou o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, onde fez o procedimento e estava internado, cercado de aplausos, abraços e a emoção de quem acompanhou cada etapa da jornada.

A coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Metropolitano, Patrícia Monteiro, destacou a força do adolescente. “Ele é um verdadeiro exemplo de força, coragem e superação. Todo nosso time está imensamente orgulhoso do seu progresso e da sua determinação. Que esse novo coração siga pulsando uma vida cheia de saúde, alegria e muitos sonhos”.

Morador de Santana dos Garrotes, no Sertão paraibano, João Pedro convivia com uma displasia arritmogênica do ventrículo direito, uma doença genética que provoca infiltração de gordura no músculo cardíaco, podendo causar arritmias graves e insuficiência cardíaca.

“Ele nasceu com essa doença genética e desenvolveu complicações ao longo da vida. Ano passado, precisou implantar um cardiodesfibrilador por conta da arritmia, mas já sabíamos que, em algum momento, o transplante poderia ser necessário”, explicou a cardiologista Roberta Barreto, integrante da equipe de transplantes.

A urgência do caso fez com que o transporte do jovem até João Pessoa fosse realizado pelo Grupo de Resgate Aeromédico da Paraíba (Grame), em aeronave do Corpo de Bombeiros, garantindo segurança e rapidez. No dia seguinte, a equipe de captação também se deslocou por via aérea: o coração veio do Hospital de Trauma de Campina Grande, onde o doador estava internado.

João Pedro nasceu com uma doença congênita e desenvolveu complicaçoes ao longo da vida. Crédito: PB Saúde. Rafaela Gambarra

O órgão chegou à capital transportado pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da Polícia Militar, marcando a primeira operação conjunta da nova parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Segurança e Defesa Social.

O doador, um jovem de 30 anos, estava internado no Hospital de Trauma de Campina Grande. Além do coração destinado ao adolescente, também foram doados rins, fígado e córneas. Os demais órgãos beneficiaram pacientes na Paraíba, Pernambuco e Bahia.

Mãe de adolescente já havia perdido um filha

A mãe do adolescente, Carla Pereira Barbosa, disse que a luta pela vida do filho significou muito, porque ela já havia perdido uma criança anteriormente, também por problemas de saúde.

Além disso, ela contou que a batalha pela vida do filho começou desde a gravidez, isso porque os médicos que atenderam ela na época do nascimento tratavam a gestão como sendo de risco. No entanto, graças ao acompanhamento médico, ela conseguiu ter o filho.

Mesmo após o nascimento, no entanto, a vida de João Pedro não foi fácil, como relata a mãe. Antes do transplante o menino enfrentava problemas respiratórios por conta do problema no coração e, por conta disso, não conseguia realizar os afazeres de crianças daquela idade, como ir à escola, por exemplo.

Depois de tomar conhecimento do que se tratava a doença e de fazer tratamento medicamentosos, mesmo assim, a criança apresentava problemas gradativos de saúde, que não apresentavam melhoras com o decorrer do tempo.