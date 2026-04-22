Prefeitura de São José do Seridó promoverá festa especial pelo Dia das Crianças

A Prefeitura de São José do Seridó realizará, na próxima quinta-feira, 9 de outubro de 2025, uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. O evento será realizado a partir das 16h, no Palco Cultural José Pio, e promete uma tarde repleta de diversão, alegria e atividades para o público infantil.





A programação inclui brincadeiras, distribuição de lanches, picolés, cachorro-quente, algodão-doce, refrigerantes e lancheiras para as crianças. Um dos destaques será o show ao vivo da cantora Malu Castro, que animará o público presente com músicas voltadas ao universo infantil.





A ação está sendo organizada com o apoio de todas as secretarias municipais, reforçando o compromisso da gestão com a valorização da infância. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é proporcionar uma comemoração inclusiva e divertida, fortalecendo os laços comunitários e garantindo momentos de lazer e confraternização para as famílias de São José do Seridó.