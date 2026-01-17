divulgação/Cícero Lucena

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (sem partido), caminha para retornar aos quadros do MDB. Em publicação nas redes sociais nesta terça-feira (7), o gestor relatou um encontro com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e com o senador Veneziano, em Brasília.

“Um encontro de diálogo e reencontro com a minha própria história”, escreveu Cícero, em tom de reflexão sobre suas origens políticas.

O prefeito destacou que a conversa girou em torno do futuro da Paraíba e do Brasil, e afirmou que, nos próximos dias, após dialogar com seu grupo político e militância, fará o anúncio oficial sobre sua nova filiação partidária. “O futuro é logo ali”, finalizou.

A publicação reforça os sinais de que Cícero deve realmente se filiar ao MDB após deixar o Progressistas para concorrer ao governo da Paraíba.

A retorno à legenda ao qual ele se elegeu prefeito de prefeito de João Pessoa em 1996 e governador da Paraíba em 2002 tem sido articulada pelo senador Veneziano, presidente estadual do MDB.

A tendência é a filiação de Cícero deve atrair dois deputados federais para os quadros do MDB na ‘janela partidária’. Além de Mersinho Lucena (PP), filho do prefeito, também deve migrar para a legenda o deputado Wellington Roberto, atualmente no PL.