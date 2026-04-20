Equipe do Ministério da Saúde realiza visita técnica ao CIATox do Hospital de Trauma de Campina Grande — Governo da Paraíba

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade do Governo da Paraíba em Campina Grande, recebeu, nesta terça-feira (7), uma visita técnica da equipe do Ministério da Saúde. A ação teve como objetivo fortalecer os Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) da Paraíba, localizados em Campina Grande e João Pessoa.

Segundo o diretor-geral do hospital, Sebastião Viana, a presença do Ministério da Saúde e dos profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB) representa um importante passo no aprimoramento da assistência prestada à população.

De acordo com a coordenadora do CIATox da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Sayonara Maria Lia, o principal objetivo da visita é consolidar o apoio técnico e estrutural aos 32 centros que atualmente compõem a rede no País. “O propósito desta visita é fortalecer os centros de informação e assistência toxicológica e psicológica que integram a rede nacional. Felizmente, temos percebido um crescente interesse do Ministério em reconhecer e valorizar nosso trabalho”, lembrou.

A gerente operacional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências da Secretaria de Estado da Saúde, Priscila Farias, observa que a visita faz parte de uma série de medidas para aprimorar o funcionamento dos centros, que desempenham papel essencial no atendimento a casos de intoxicação e envenenamento. “A visita permitiu que a equipe ministerial conhecesse o serviço, discutisse fragilidades e potencialidades, e avaliasse como o Ministério da Saúde pode contribuir para o fortalecimento desses centros”, explicou Priscila.

Durante a agenda, foram discutidas medidas conjuntas entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado para aprimorar os protocolos de atendimento em casos de intoxicação. Embora a Paraíba já possua fluxos e protocolos definidos, novas reuniões estão previstas para esta semana com o objetivo de refinar os procedimentos e alinhar estratégias.

Ela destacou ainda que o encontro busca dar mais visibilidade ao trabalho do CIATox e reforçar o entendimento da população e dos profissionais de saúde sobre o papel dessas unidades.

A representante da Coordenação-Geral de Urgência do Ministério da Saúde, vinculada ao Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência Domiciliar da Secretaria de Atenção Especializada, Bárbara Rahn, também ressaltou a importância do encontro. “Nosso objetivo é conhecer de perto os centros de informação e assistência toxicológica da Paraíba, compreender as demandas e avaliar como o Ministério da Saúde pode oferecer suporte. Queremos fortalecer a articulação com a rede de urgência e emergência, reconhecendo a importância desses serviços no cuidado ao trauma e em casos de intoxicação”, reforçou Bárbara.

Ela ainda destacou que o CIATox tem ganhado maior visibilidade devido ao aumento recente de casos de intoxicação por metanol registrados em algumas regiões do País. Segundo ela, o Ministério da Saúde elaborou um fluxograma nacional de atendimento para orientar os profissionais de saúde sobre diagnóstico, uso de antídotos e tratamento de suporte.

Para o diretor-geral da unidade de saúde, Sebastião Viana, a visita demonstra o compromisso conjunto em fortalecer a rede de urgência e emergência e aprimorar o atendimento aos casos de intoxicação, especialmente diante da preocupação recente com o metanol. “É fundamental destacar que os hospitais descentralizados devem realizar a triagem inicial desses pacientes que apresentem sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, encaminhando-os por meio da Regulação Estadual ou Municipal”, finalizou.