Carro capota e deixa um morto e um ferido em rodovia entre Serra Grande e São José de Piranhas – Foto: Polícia Militar. Gustavo Demétrio

Um carro capotou na rodovia PB-382, entre as cidades de Serra Grande e São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba, deixando uma pessoa morta e um ferido, na manhã deste domingo (17). As informações foram confirmadas pela Polícia Militar.

De acordo com o tenente-coronel Eugênio Fernandes, responsável pelo policiamento da área, a vítima morta foi identificada como sendo um jovem de 19 anos que estava como passageiro do carro. O condutor do veículo foi socorrido para um hospital próximo, mas o estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

A Polícia Militar informou que após o capotamento, o jovem que morreu foi arremessado para fora do veículo. Uma busca inicial foi feita em conjunto com o Corpo de Bombeiros para localizar o corpo.

O Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foi notificado para ir ao local e realizar a remoção do corpo, assim como uma perícia no local para entender as causas do capotamento.

De acordo com a Polícia Militar, as informações iniciais são de que acidente tenha acontecido sem a participação de um segundo veículo.