Programa Amigos da Praia faz ação educativa sobre descarte de resíduos na Orla do Seixas

O programa Amigos da Praia promove uma ação educativa sobre descarte de resíduos na Orla do Seixas (próximo ao Lovina), neste sábado (03). Os agentes ambientais e de fiscalização da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) vão abordar os frequentadores da praia, distribuindo sacolas biodegradáveis e de câmbio de veículos para acondicionar resíduos.

“Nosso trabalho é de orientação, conversando com os banhistas sobre a importância de não jogar aquela embalagem de comida ou bebida na areia, para não ser levada ao mar. Portanto, além da educação ambiental, entregamos as sacolas para estimular a população a adotar a prática”, explica o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

O programa conta com a participação do grupo musical da Emlur, Baticumlata, que canta sobre a proteção ao meio ambiente, utilizando como instrumentos musicais materiais reaproveitados, como peças diversas de metal, plástico e papel.

O superintendente-executivo da Emlur, Igo Morais, destaca que os comerciantes locais também são abordados para que disponibilizem sacolinhas aos usuários de seus serviços. Outro ponto é orientar sobre a separação de resíduos entre resíduos secos (recicláveis) e úmidos (orgânicos). “Queremos incentivar a participação de todos que estão no contexto da praia, seja por lazer ou trabalho”, comenta Igo Morais.

O programa Amigos da Praia é realizado pelo terceiro ano consecutivo e, neste verão, conta com o apoio das secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Desenvolvimento Urbano, Saúde, Educação e de Proteção e Defesa do Consumidor. As equipes participantes já visitaram as praias de Tambaú, Cabo Branco, Bessa e Manaíra.

Calendário de ações do programa Amigos da Praia

Diário – Busto de Tamandaré

03 e 04.02 – Praia do Seixas (próximo ao Lovina)

10.02 – Busto de Tamandaré