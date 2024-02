Bell Marques e Liss Albuquerque se apresentam nesta sexta-feira (2) no Folia de Rua 2024

O segundo dia do Folia de Rua 2024 acontece nesta sexta-feira (2), em João Pessoa. Os festejos contam com apresentações de Bell Marques, Liss Albuquerque e outras atrações.

Outros blocos devem desfilar pelas ruas de João Pessoa, como o Cortejo da Folia, que se concentra no Ponto de Cem Réis, às 17h, e o Cordão do Frevo Rasgado, que se concentra a partir das 21h, na Via Folia, localizada na Avenida Epitácio Pessoa (confira a programação ao fim da matéria).

Leia também:

Programação Folia de Rua 2024 nesta sexta (2)

Cortejo da Folia – Ponto de Cem Réis, 17h

Bloco Vumbora – Via Folia, 20h