Prefeitura de João Pessoa promove 1º Festival de Jiu-jitsu para jovens atletas no Ginásio Neuza Gonçalves

A Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer) realiza, neste sábado (23), o 1º Festival de Jiu-Jitsu para jovens atletas. O evento acontece no Ginásio Neuza Gonçalves, na Praça da Paz, no Bancários, a partir das 9h. A modalidade integra o projeto ‘Campeões do Amanhã’.

“É uma das modalidades com mais praticantes no projeto Campeões do Amanhã e também foi uma das primeiras a formar equipe de competição. Estamos bem felizes em poder ver o jiu-jitsu crescendo, desenvolvendo novos talentos e gerando novas oportunidades”, falou Kaio Márcio, secretário de Esportes do Município.

A competição esportiva vai contar com lutas nas categorias infantil, juvenil, adulto e máster, além de atletas do parajiu-jitsu. Ainda tem a participação de convidados, 130 alunos do Campeões do Amanhã que vão participar dos confrontos. No evento serão usados os novos tatames olímpicos oficiais, adquiridos pela gestão municipal.

“Será um dia marcante para o nosso projeto. A gestão do prefeito Cícero Lucena sempre deu total apoio para desenvolvermos um esporte de alto rendimento. Com isso, nossos atletas têm conquistado vários títulos e com a iniciativa do secretário Kaio Márcio, temos a certeza que vamos captar mais atletas para continuarmos o trabalho e valorizar cada vez mais o esporte”, disse João Luiz, coordenador de Lutas da Sejer.

As aulas de jiu-jitsu no ‘Campeões do Amanhã’ são de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, no Centro de Referência da Juventude de Mangabeira; terças e quintas-feiras, no Alto do Mateus, das 8h as 10 e das 18h30 às 19h30; e no Ginásio do Unipê, nas terças e quintas-feiras, entre 16h e 18h.

Inclusão – O jiu-jitsu também promove a inclusão de pessoas com necessidades especiais através da categoria parajiu-jitsu, com cadeirantes, atletas com Síndrome de Down e autismo.

Campeões do Amanhã – Além do jiu-jitsu, o projeto conta com outras modalidades esportivas, oferecendo aulas gratuitas para crianças e adolescentes da Capital. São elas: natação, polo aquático, triathlon, judô, parajiu-jitsu, capoeira, futsal, futebol, voleibol, vôlei de areia, ginástica rítmica, ginástica artística, basquete, handebol, canoagem oceânica e canoagem olímpica.