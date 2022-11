Prevenção à Covid-19

Hospital Municipal Santa Isabel restringe temporariamente visitas a pacientes internos

17/11/2022 | 15:00 | 30

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, decidiu restringir temporariamente, a partir desta quinta-feira (17), o número de visitas aos pacientes internados na unidade hospitalar. A medida leva em consideração o aumento no número de casos de Covid-19.

De acordo com cronograma elaborado pelo Serviço Social e Psicologia do HSMI, cada interno terá direito a visita durante dois dias na semana. Os familiares dos pacientes que estão no hospital já foram informados da medida.

Conforme a tabela, elaborada para organizar as visitas, a fim de não gerar aglomeração de familiares na recepção, na segunda-feira, às 14h, acontecem as visitas de familiares de pacientes internos na UTI São Francisco; às 15h, dos pacientes da UTI São Lucas e, às 16h, da Enfermaria Cirúrgica.

Na terça-feira, acontecem as visitas aos pacientes da Unidades 04 (14h), Unidade 01 (15h) e Enfermaria Médica (16h). Na quarta-feira não tem visitas. Na quinta-feira recebem visita os pacientes da UTI São Francisco (14h); UTI São Lucas (15h) e Enfermaria Cirúrgica (16h). Na sexta-feira será a vez dos pacientes da Unidade 04 (14h); Unidade 01 (15h) e Enfermaria Médica (16h). No final de semana não será permitido visitas de familiares.

A medida prevê também que os acompanhantes só serão permitidos estritamente nos casos previstos em lei, a exemplo de idosos e pacientes com alguma condição especial, como amputados ou uma deficiência cognitiva que necessite de acompanhamento.

“É uma medida que tem como foco preservar os pacientes e funcionários, devido ao aumento do número de casos de Covid, da transmissibilidade e do risco aumentado dessa transmissão ser feita por visitantes de pacientes ou acompanhantes que venham a circular nos corredores do hospital. Toda circulação a mais é uma exposição desnecessária nesse momento”, disse a diretora-geral do HMSI, a médica Adriana Lobão.

A psicóloga Emília Araújo, que coordena o Serviço de Psicologia do HMSI, informou que a psicologia fará atendimento diário aos pacientes diariamente. “Também ofertaremos apoio psicológico aos familiares”, ressaltou, lembrando que se trata de uma reorganização temporária.

Ao anunciar a medida, a direção do Santa Isabel reforçou aos colaboradores a obrigatoriedade do uso de máscaras em todas as dependências da instituição.