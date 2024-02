Seinfra segue com a manutenção de galerias e iluminação pública e com Operação Tapa-Buraco

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) segue, nesta terça-feira (6), com os serviços de manutenção de galerias e iluminação pública e com a Operação Tapa-Buraco em 23 bairros da Capital. Os serviços são executados pela Diretoria de Manutenção e Conservação e Diretoria de Iluminação Pública e atende as demandas da população.

A Operação Tapa-Buraco executa serviços nos bairros de Água Fria, Manaíra, Torre, Tambauzinho, Brisamar, Bairro dos Estados, Costa e Silva, Ernani Sátiro, Mangabeira, Padre Zé e José Américo.

Os serviços na rede de drenagem contemplam as localidades de Oitizeiro, Roger, Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa e Cruz das Armas com limpeza, recuperação, desobstrução das galerias, remoção de entulhos e reposição de placa.

As equipes realizam a manutenção da iluminação pública no Cristo, Bairro dos Estados, Torre, Distrito Industrial, Bairros das Indústrias, Cidade Verde, Altiplano e Bessa.

A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra como tapa buraco, iluminação pública, galerias e terraplenagem pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.