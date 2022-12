PF volta a emitir passaportes após 24 dias de serviço suspenso por falta de verbas

Compartilhe















A Polícia Federal retornou a confecção de passaportes neste sábado (24), após 24 dias de interrupção no serviço por falta de verbas. De acordo com o ministro da Justiça, Anderson Torres, a normalização da atividade acontece após o governo liberar R$ 31,5 milhões para a PF.

A confecção dos passaportes havia sido suspensa pela primeira vez em 19 de novembro, quando apenas os passaportes de emergência passaram a ser emitidos. O serviço retornou por seis dias e voltou a parar em 1º de dezembro. De acordo com a PF, durante a interrupção por falta de orçamento, cerca de 100 mil pessoas chegaram a agendar a confecção do passaporte, e estão na fila de emissão do documento.

Segundo o ministro, as pessoas que solicitaram o passaporte entre 1º e 22 de dezembro vão receber o documento de forma gradativa. A recomendação do órgão é para que as pessoas consultem o status do pedido no site da PF e só compareçam no posto da PF quando aparecer a mensagem “disponível para entrega”.

Atualmente, para emitir um passaporte no Brasil, é preciso pagar uma taxa de R$ 257,25. Caso a emissão seja de emergência, ou seja, para as pessoas que precisam do documento para uma viagem de urgência e não podem aguardar o prazo, mediante comprovação legal, o valor é de R$ 334,42.

