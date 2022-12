Eficiência

Iluminação e tapa-buraco lideram os atendimentos da Seinfra junto à população, com ampliação dos serviços em relação ao ano passado

24/12/2022 | 19:00 | 48

Mais de 54 mil pontos de iluminação substituídos e 6.900 buracos consertados – este é o balanço dos serviços de manutenção mais atendidos pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), ao longo de 2022. Houve aumento da eficiência no atendimento à população da Capital em relação ao ano passado, que registrou 27 mil pontos de iluminação e 6.500 buracos fechados.

A Seinfra ainda intensificou a oferta de outros serviços de manutenção como o de galerias, drenagem e terraplanagem – com ações em 60 bairros, que permitiram a Capital enfrentar um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. A melhora na eficiência, de acordo com Rodrigo Pacheco, diretor de Manutenção e Conservação (DMC), acontece em virtude do avanço tecnológico de ferramentas como Prefeitura Conectada, criada para facilitar o acesso da população ao serviços de manutenção.

“Nós contamos com a atuação da população, de informar a Seinfra os problemas mais próximos de sua casa ou no trajeto do seu trabalho, para que a gente consiga resolver. Seja no pavimento, na drenagem, em áreas impactadas pelas chuvas, a Seinfra atua diariamente com equipes na rua”, completou.

Na área de iluminação pública, onde a Seinfra atendeu mais de 18 mil solicitações só por meio do Call Center, que resultaram em 54 mil pontos recuperados – o serviço garante que a população possa usufruir de ruas, praças e avenidas com mais conforto e segurança. Joyce Alves, que chefia o setor, lembrou que o trabalho acontece em paralelo ao programa de iluminação em LED, que segue avançando pela cidade.

“Temos equipes atuando durante o dia e noite só para o atendimento em relação a manutenção da iluminação, em tempo hábil e de forma eficiente. A nossa meta é seguir trabalhando por mais melhorias na iluminação pública, a medida em que também avançamos com o programa de LED, que vai contemplar toda a cidade até 2024”, explicou.

Galerias – Foram realizadas 4.288 limpezas de bocas de lobo e caixas coletoras de águas pluviais; 302 recuperações e construções de bocas de lobo e caixas coletoras; 109 grelhas colocadas por toda a cidade (reposições e novas instalações); 51 tampões de poços de visita colocados (reposições e novas instalações); 465 tampas de boca de lobo de concreto confeccionadas (reposições e novas instalações); 223 recuperações de afundamentos da rede de drenagem de águas pluviais; limpeza de valas e construção de extensões de galeria na cidade.

Terraplanagem – Serviço executado com solo seco, que já contemplou 291 ruas de 41 bairros da Capital em 2022. Esse trabalho consiste no nivelamento do solo para deixá-lo mais plano e compactado, para amenizar a falta de pavimentação dos locais que ainda não receberam calçamento.

Atendimento – Todos os serviços de manutenção podem ser solicitados pela população por meio dos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa, como o Call Center da Seinfra, no 0800 031 1530, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h, ou por meio da plataforma João Pessoa Conectada, no portal da Prefeitura.