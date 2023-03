Pavimentação e LED

Moradores do José Américo comemoram obras de infraestrutura, que vêm mudando realidade do bairro

11/03/2023 | 14:00 | 109

No José Américo, bairro que concentra uma população superior aos 16 mil habitantes, a Prefeitura de João Pessoa vem promovendo inúmeras intervenções em infraestrutura, que estão mudando, para melhor, a vida da população. Lâmpadas de LED, ruas pavimentadas e asfaltadas, além da reforma da Escola Municipal Carlos Neves são ações que acontecem simultaneamente e que estão sendo muito comemoradas pelos moradores.

Esta semana, o prefeito Cícero Lucena entregou no José Américo obras de calçamento em seis vias e de asfaltamento em outras duas. O bairro ainda tem outras quatro com serviços em andamento e mais dez receberam ordem de serviço para também serem pavimentadas. O programa de LED, de substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas mais eficientes, com melhor visibilidade e durabilidade, foi colocado em 100% das ruas do José Américo, além de já ter autorizado para contemplar a comunidade Laranjeiras, situada na mesma região.

Morador do José Américo há 35 anos, Thiago Sanguinete disse que nunca viu o bairro receber tantas melhorias em infraestrutura de uma só vez. “Até a estética do bairro melhorou – mais iluminado e com ruas em boas condições para o trânsito e de circulação. Eu trabalho como corretor de imóveis e posso garantir, hoje aqui no José Américo as casas ficaram mais valorizadas, porque tem boa infraestrutura, as lâmpadas de LED dão outro aspecto as ruas, que ficam mais bonitas e com conforto”, afirmou.

Programas – Tanto o programa de LED quanto o de pavimentação são duas ações que estão sendo executadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e que avançam pela cidade.

O LED já foi concluído em 21 bairros ou comunidades e deve chegar em 100% em João Pessoa até o final de 2024. Já a pavimentação de ruas, atualmente, já supera mais de 90 concluídas em 61 bairros, mais de 100 estão sendo executadas e 700 receberam ordem de serviço. A meta da Prefeitura de João Pessoa é calçar mil ruas até o final da atual gestão.

“A emoção é grande, porque foi uma espera de 45 anos. Graças a Deus e a Prefeitura de João Pessoa estamos conseguindo concretizar o sonho de morar em uma rua pavimentada”, disse a aposentada Marluce Marinho de Paula, de 75 anos, moradora da Rua Amâncio de Oliveira, no bairro José Américo.