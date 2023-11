Semam promove 2º evento pré COP 28 com ações que serão levadas pela Prefeitura para Dubai

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), vai promover, nesta quarta-feira, 22, às 9h, no auditório da Estação Ciências, o evento “João Pessoa na COP 28 – A corrida Climática”. Este será o segundo evento pré COP, desta vez com um caráter técnico, com levantamento e apresentação das ações ambientais que serão levadas para Dubai pela delegação da Prefeitura.

O evento contará com a participação de representantes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), entre outros.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que o segundo evento pré COP tem o objetivo de divulgar as ações feitas pela gestão, que estão inseridas na política ambiental da cidade e que serão apresentadas durante a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas.

“As questões ambientais têm uma natureza transversal, elas estão presentes em todas as secretarias, em todas as ações desenvolvidas pela Prefeitura de João Pessoa, E a ida da delegação da Prefeitura para a COP 28 é, sem dúvida, uma oportunidade única de apresentarmos a Capital, com seu potencial econômico, turístico e de qualidade de vida, a partir de uma perspectiva ambientalmente sustentável”, explicou Welison Silveira.

Durante o evento serão apresentados dados sobre arborização urbana, recomposição de área degradada, educação ambiental, política de coleta e tratamento de resíduos, Plano de Ação Climática, compromissos e acordos ambientais assumidos por João Pessoa, entre outras questões.

Eventos Pré COP 28 – A Semam vem promovendo eventos preparativos para a COP 28, que têm o objetivo de envolver a população e tornar público como se dará a participação da delegação da Prefeitura no evento em Dubai. No dia 16 de novembro foi realizado, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), o primeiro evento, que lançou o programa Jovens Embaixadores Pelo Clima, com a participação de estudantes de três escolas públicas . O programa Jovens Embaixadores Pelo Clima tem o objetivo de envolver estudantes que se desatacam em suas escolas e comunidades, sensibilizando-os para que trabalhem com as questões sobre mudança climática, para que atuem como agentes multiplicadores.

COP 28 – A delegação da Prefeitura de João Pessoa estará representada na COP 28, com a participação do Prefeito Cícero Lucena, do secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira e representantes de outras secretarias. A COP 28 – 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro.