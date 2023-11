Feriados de dezembro de 2023: veja quais são

O mês de dezembro um feriado nacional no calendário oficial e outra data que não é feriado nacional, mas pode ser para alguns municípios. O dia de Nossa Senhora da Conceição (8) e o Natal (25) são os feriados de dezembro.

Dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro

O Dia de Nossa Senhora da Conceição, comemorado sempre em 8 de dezembro, é uma data comemorada pela Igreja Católica desde 1477. A Imaculada Conceição de Maria é um dogma que afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção.

Nesta mesma data, em João Pessoa, também acontece a tradicional homenagem a Iemanjá, pelo sincretismo com Nossa Senhora da Conceição.

O feriado não é nacional, portanto cabem aos estados e municípios decidirem, por lei, se é feriado ou não. Na Paraíba, não há feriado estadual de Dia de Nossa Senhora da Conceição, porém, a data é feriado nas cidades de João Pessoa; Itaporanga e Campina Grande, que têm Nossa Senhora da Conceição como padroeira; e Ingá e Itabaiana.

Em 2023, o Dia de Nossa Senhora da Conceição cai em uma sexta-feira. Apesar de não ser feriado estadual, possivelmente o Governo do Estado pode decretar ponto facultativo para os servidores, assim como foi feito em anos anteriores.

Natal, 25 de dezembro

O dia 25 de dezembro é o feriado religioso cristão de Natal, comemorado no mundo todo. Inicialmente, a data foi escolhida para celebrar o nascimento do Deus Sol no solstício de inverno, e foi ressignificada pela Igreja Católica, no século III, para comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. A data é celebrada pelos cristãos católicos e protestantes, já que os ortodoxos celebram o nascimento de Jesus em 7 de janeiro.

No Brasil, o feriado de Natal é um feriado nacional.

Em 2023, o feriado de Natal cai em uma segunda-feira. Não deve haver ponto facultativo nas repartições na terça-feira (26), uma vez que normalmente este ponto é decretado apenas para a véspera (24), que vai cair em um domingo.