Reciclagem

Emlur colabora com órgãos públicos na implantação de práticas de sustentabilidade

19/11/2022 | 14:00 | 60

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) colabora com órgãos públicos na implantação de práticas de sustentabilidade e orientações sobre o correto descarte de resíduos recicláveis. A Emlur já firmou termos de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE) e com o Ministério Público Federal na Paraíba (MPF-PB), e está aberta a novas parcerias.

Na parceria com o MPF-PB, a Emlur orienta sobre a segregação correta e adequada dos resíduos recicláveis, a exemplo de papel, papelão, peças automotivas, pneus, metais, pilhas, vidros, equipamentos eletrônicos inservíveis e lâmpadas, entre outros, que são produzidos no prédio da instituição.

“Firmamos o Termo de Cooperação, no mês passado, e nos comprometemos a coletar com regularidade os materiais recicláveis, dando a destinação ambientalmente adequada, uma vez que nosso objetivo é promover a sustentabilidade do meio ambiente”, afirma o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

No último dia 25, a Emlur participou de uma ação educativa do MPF, Praia Limpa, em Tambaú. O evento de Educação Ambiental foi em alusão à Semana do Servidor e contou também com o apoio das secretarias municipais de Meio Ambiente e de Educação.

Logística Sustentável – Na parceria com o TCE, firmada em junho, a Emlur contribui na execução do Plano de Logística Sustentável da Corte de Contas, que é uma das ações do Planejamento Estratégico para o triênio 2022-2024.

O chefe da Divisão de Reciclagem da Emlur, Franklin Linhares, afirma que foi feita uma capacitação com os servidores do TCE para aproveitar o material orgânico da cozinha como compostagem para a horta da instituição. “O TCE vai adquirir um biodigestor e a Emlur vai dar o suporte técnico sobre a utilização”.