Prefeito celebra um ano da Clínica do Pet e reafirma compromisso de seguir avançando no cuidado com a causa animal

João Pessoa vive um momento especial no cuidado com a causa animal. São ações como o Banco de Rações, o primeiro Hospital Veterinário que está prestes a ser inaugurado para colocar a cidade na vanguarda deste tipo de assistência, e a Clínica do Pet que está completando um ano de funcionamento, superando mais de 20 mil cirurgias e 5 mil castrações. Nesta segunda-feira (29), o prefeito Cícero Lucena comemorou a marca e reafirmou o compromisso de fazer a gestão seguir avançando nesse tipo de serviço, que faz a diferença na vida dos animais e seus tutores.

“Imagine quantas pessoas não têm condições financeiras de manter um cuidado com os pets?”, indagou o gestor. “Mesmo com muito amor, paixão à causa animal, as pessoas enfrentam suas dificuldades e é por isso que a Prefeitura ao se fazer presente no apoio, na solidariedade, no cuidar dos animais, está cumprindo o seu papel de fazer João Pessoa cada vez mais e melhor. Estamos celebrando esse momento, o primeiro ano da Clínica do Pet, e já próximos de inaugurar o Hospital Veterinário, dentro de cerca de 60 dias”, projetou o prefeito.

A Clínica do Pet é administrada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam). De acordo com o secretário da Pasta, Welison Silveira, entre os mais de 20 mil procedimentos estão exames laboratoriais, cirurgias ortopédicas, exames clínicos, entre outros serviços. “O que poderia ser distante para gestões anteriores, é um fato concreto agora, com o prefeito Cícero. Uma série de procedimentos que vêm se somar a uma rede de proteção e bem-estar animal, junto com o Centro de Zoonoses, Castramóvel e, em breve, o Hospital Veterinário. Demonstra o cuidado que o prefeito tem com a causa animal, não só com os pets, mas com as pessoas”, afirmou.

Referência – Luís Wilson de Oliveira, da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária (SPMV), participou da solenidade em comemoração ao primeiro ano da Clínica do Pet e disse que o equipamento, somado às outras ações, coloca João Pessoa como referência para o Brasil. “Não só na causa animal, mas na saúde pública, porque não é só cuidar de cães e gatos, a gente cuida das famílias, das pessoas, porque existem doenças que são transmitidas para nós. Isso, a gente faz o papel de orientar, de prevenção e castração. Até mesmo no mapeamento das doenças zoonóticas, de onde elas estão vindo e o que elas estão fazendo”, afirmou.

Cuidado – O tutor de um cachorrinho, José Luis de Santana, disse que já recorreu aos serviços da Clínica do Pet algumas vezes. Ele garantiu que o serviço acontece com cuidado e de forma ágil e tem uma equipe preparada. “É como quando a gente precisa de um tratamento médico, da mesma forma é para os nossos animais. Eles precisam do zelo, de rapidez e de um serviço de excelência. E eu encontro tudo isso aqui, de forma gratuita e sem qualquer burocracia”, agradeceu.

Balanço – Em um ano, os profissionais da Clínica do Pet realizaram mais de 5 mil castrações, 800 cirurgias não-eletivas, mais de 200 cirurgias ortopédicas, 13 mil consultas clínicas e cirúrgicas, 7 mil exames de imagem, 20 mil exames laboratoriais e 17 mil procedimentos ambulatoriais.

A Clínica do Pet funciona na Avenida Marechal Almeida Barreto, 520, bairro do Centro, por trás do Mercado Central. Os serviços podem ser agendados pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, sempre a partir das 17h das sextas-feiras, quando abrem as vagas para atendimentos na semana seguinte.