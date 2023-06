Nesta terça-feira

Companhia de Dança de João Pessoa se apresenta no Centro Cultural de Mangabeira

05/06/2023 | 19:00 | 118

A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa se apresenta, nesta terça-feira (6), no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, às 19h, no encerramento das atividades do primeiro semestre do local. Haverá apresentações de alunos dos diversos cursos ministrados no Centro e, para comemorar, o Centro Cultural anuncia que, a partir do semestre 2023.2, vai ofertar oficinas de ballet, jazz e dança contemporânea.

“Vamos encerrar essas atividades no Centro Cultural Tenente Lucena com esse brilhantismo da Companhia Municipal de Dança. Onde os bailarinos e bailarinas se apresentam têm mostrado que possuem uma capacidade criativa muito grande. O corpo técnico da Companhia é sempre muito seguro e garante um espetáculo majestoso. Estamos ofertando ao bairro de Mangabeira o melhor que nós temos em termos de dança atualmente em João Pessoa”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A coordenadora da Companhia Municipal de Dança, Stella Paula Carvalho, também comemora. “Mais uma apresentação da Companhia e agora pegando um público maravilhoso que é o de Mangabeira, onde vamos começar um trabalho novo. Os profissionais da Companhia Municipal, dois professores, vão dar aulas nesse projeto de ballet clássico e de jazz a partir de agosto”, afirmou.

Ela afirma que esta é uma interação entre a Companhia e o Centro Cultural de Mangabeira através da Funjope. O tema de encerramento vai ser Sivuca e os bailarinos e bailarinas farão uma coreografia dele. “Dentro do espetáculo Poesia do Som, fizemos um pout pourri de algumas músicas e coreografias, porque não dá para apresentar o espetáculo inteiro. Essa parte resumida estamos apresentando em vários lugares e está sendo um sucesso. Inclusive, vamos levar para as escolas públicas”, acrescenta Stella Paula.

O diretor do Centro Cultural de Mangabeira, Júnior Mangabeira, explica que a data de inscrições para as oficinas de dança ainda será definida. “Mas esta apresentação já é para dar as boas-vindas e convidar a população a se inscrever nas vagas que serão disponibilizadas”, afirma.