AGENDA DE JOGOS DE HOJE, QUINTA (17/11); ONDE ASSISTIR AMISTOSOS INTERNACIONAL – BOLA ROLANDO

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS DE SELEÇÕES INTERNACIONAIS ATÉ A COPA DO MUNDO Onde assistir os jogos de hoje

Assista todos os jogos de futebol na TV hoje E AMANHÃ! As transmissões, a agenda de partidas e tudo que acontece na TV, no Tablet ou no celular, você acompanha aqui. Saiba também quais são as partidas que serão transmitidos na Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e canais de TV aberta e assinatura pelo mundo. Hoje tem Copa do Nordeste, Champions League, a Liga dos Campeões, Campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América entre outras disputas, confira tudo. Quando a rodada termina, aqui você também poderá ver os gols e melhores momentos da RODADA.

SIGA-NOS

NO LINK DE CADA JOGO, VOCÊ VÊ A FICHA COMPLETA DA PARTIDA.

Jogos de HOJE e da semana NA TV

JOGOS DE QUINTA (17/11)

AMISTOSOS INTER-CLUBES

17.11. 05:45 Sydney FC x Celtic

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

17.11. 07:00 Gana x Suíça LIVE 17.11. 10:00 Angola x Botsuana – 17.11. 10:00 Ruanda x Sudão LIVE 17.11. 10:40 Japão x Canadá LIVE 17.11. 11:00 Iraque x Costa Rica LIVE 17.11. 12:00 Tajiquistão x Rússia 17.11. 13:00 Jordânia x Espanha LIVE 17.11. 13:00 Marrocos x Geórgia LIVE 17.11. 13:00 Síria x Belarus 17.11. 13:30 Romênia x Eslovênia LIVE 17.11. 14:00 Macedônia do Norte x Finlândia LIVE 17.11. 14:00 Malta x Grécia LIVE 17.11. 14:00 Montenegro x Eslováquia LIVE 17.11. 15:00 Israel x Zâmbia LIVE 17.11. 15:30 África do Sul x Moçambique IVE 17.11. 15:45 Portugal x Nigéria LIVE 17.11. 16:00 Luxemburgo x Hungria LIVE 17.11. 16:45 Irlanda x Noruega LIVE 17.11. 19:00 Santa Lucia x San Marino LIVE

JOGOS EM OUTROS DIAS

Argentino

COPA DA ARGENTINA

COLOMBIANO

Copa da COlombia

Chileno

copa do chile

HOLANDÊS

06.01. 16:00 Twente x FC Emmen – 07.01. 12:30 Waalwijk x Heerenveen – 07.01. 14:45 Alkmaar x Vitesse – 07.01. 16:00 Sittard x G.A. Eagles – 07.01. 17:00 PSV x Sparta Rotterdam – 08.01. 08:15 Utrecht x Feyenoord – 08.01. 10:30 Cambuur x FC Volendam – 08.01. 10:30 Nijmegenx Ajax – 08.01. 12:45 Excelsior x Groningen

TURQUIA

25.12. 15:00 Adana Demirspor x Karagumruk – 25.12. 15:00 Antalyaspor x Ankaragucu – 25.12. 15:00 Galatasaray x Istanbulspor – 25.12. 15:00 Gaziantep x Besiktas – 25.12. 15:00 Hatayspor x Giresunspor – 25.12. 15:00 Kasimpasa x Sivasspor – 25.12. 15:00 Konyaspor x Alanyaspor – 25.12. 15:00 Trabzonspor x Fenerbahce – 25.12. 15:00 Umraniyespor x Basaksehir

MEXICANO, LIGA MX

AMISTOSOS INTER-CLUBES

18.11. 22:00 Frankfurt (Ger) x G-Osaka (Jpn) – 19.11. 16:00 Colo Colo (Chi) x Bétis (Esp) – 20.11. 06:05 Everton (Eng) x Celtic (Sco) – 23.11. 06:05 WS Wanderers (Aus) x Everton (Eng) – 25.11. 07:30 Nagoya (Jpn) x S Roma (Ita) 28.11. 07:30 AS Roma (Ita) x Yokohama M. (Jpn) – 29.12. 15:00 Atalanta (Ita) x Alkmaar (Ned)

AMISTOSOS INTERNACIONAIS

18.11. 07:00 Camarões x Panamá LIVE 18.11. 12:00 Bélgica x Egito LIVE 18.11. 12:30 Bahrein x Sérvia LIVE 18.11. 20:00 República Dominicana x Cuba 19.11. 12:00 Kuwait x Líbano 19.11. 12:30 Emirados Árabes Unidos x Cazaquistão – 19.11. 13:00 Burkina Faso x Costa do Marfim – 19.11. 13:30 Albânia x Armênia 19.11. 14:00 Gibraltar x Andorra 19.11. 14:00 Kosovo x Ilhas Faroé 19.11. 14:00 Turquia x Republica Tcheca 19.11. 16:30 Suécia x Argélia – 19.11. 21:30 Bolívia x Peru – 19.11. 22:00 Colômbia x Paraguai – 19.11. 23:00 Guatemala x Nicarágua – 20.11. 09:00 Uzbequistão x Rússia – 20.11. 09:30 Eslováquia x Chile – 20.11. 10:00 África do Sul x Angola 20.11. 10:00 Gâmbia x Tanzânia – 20.11. 10:00 Macedônia do Norte x Azerbaijão – 20.11. 10:00 Noruega x Finlândia 20.11. 11:00 Eslovênia x Montenegro – 20.11. 11:00 Luxemburgo x Bulgária – 20.11. 11:00 Omã x Belarus 20.11. 13:30 Israel x Chipre – 20.11. 14:00 Venezuela x Síria – 20.11. 15:30 Moldávia x Romênia – 20.11. 16:00 Malta x Irlanda – 20.11. 16:15 Hungria x Grécia – 20.11. 16:45 Áustria x Itália 20.11. 18:00 Santa Lucia x San Marino – 21.11. 14:00 Iraque x Venezuela –

URUGUAIO

COPA DA ALEMANHA AO VIVO, DFB POKAL

31.01. 14:00 Paderborn x Stuttgart 31.01. 16:45 Union Berlin x Wolfsburg – 01.02. 14:00 RB Leipzig x Hoffenheim – 01.02. 16:45 Mainz x Bayern – 07.02. 14:00 Sandhausen x Freiburg – 07.02. 16:45 Frankfurt x Darmstadt – 08.02. 14:00 Nurnberg x Dusseldorf – 08.02. 16:45 Bochum x Dortmund – –

CARABAO

COPA DA INGLATERRA

copa do Rei

TAÇA DA LIGA DE PORTUGAL

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/11/16/agenda-de-jogos-de-hoje-quinta-17-11-onde-assistir-amistosos-internacional

CategoriaFUTEBOL AO VIVO