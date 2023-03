Na Casa da Pólvora

No Mês da Mulher, Circulador Cultural apresenta Clara Bione e DJ Dany Andrade

O projeto Circulador Cultural, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), apresenta, neste domingo (12), a partir das 16h, a cantora Clara Bione e a DJ Dany Andrade. Dentro das homenagens ao Mês da Mulher, elas vão levar muita música ao Centro Cultural Casa da Pólvora, no Centro Histórico da Capital.

“É uma alegria poder fazer o Circulador Cultural. É o primeiro após o Carnaval e é totalmente dedicado às mulheres. Vai ser um domingo de muita força estética, criativa e simbólica das nossas artistas”, comentou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Idealizadora do Samba Clarear, produtora do grupo Mulheres na Roda de Samba JP, cantora, instrumentista e compositora, Clara Bione vai mostrar toda a potência da sua voz que se inspira na musicalidade afro-brasileira. O show ‘Elas cantam Clara Nunes’ vai contar com a participação das cantoras Eliza Leão e Salete Marrom.“Vozes marcantes vão ecoar em meio a fortes batuques nesse encontro de gerações”, diz.

A cantora ressalta que o samba é um patrimônio cultural brasileiro e que ela tem fortes influências – não só no nome – da cantora Clara Nunes. Além de cantar clássicos da sua maior referência, ela apresenta um culto aos orixás e caboclos com ritmos que vão do samba à ciranda, do ijexá à capoeira.

No repertório, canções que contam e cantam a cultura popular, mantendo viva uma tradição e resgate da história. “Esse show é um caldeirão de ritmos. “São grandes músicos que compõem esse show, que promete um samba da maior qualidade”, afirma a cantora.

A banda que acompanha Clara Bione é composta por Alan Silva, na bateria; Wagner Mesquita, no cavaquinho; Mariana Rampazzo, no pandeiro; Adailton, no sax; Emanuel Mattos, no trompete; Índio, no violão; e Katimba no surdo e congas.

DJ – A DJ Dany Andrade, no ritmo próprio dos DJs, promete música dançante e muita animação durante o Circulador Cultural. Ela ressalta que seu repertório será recheado de brasilidades e promete tocar alguns remixes de Rita Lee, Alceu Valença, Caetano Veloso e cantores contemporâneos.

“As expectativas são sempre as melhores. Já toquei no Circulador e foi incrível. Espero que seja do mesmo jeito ou melhor que o anterior. O Projeto Circulador foi um dos melhores que já toquei pela Funjope”, elogia.

Dany Andrade acrescenta que os shows do projeto ajudam a manter ativa a Casa da Pólvora. “O local sempre recebe artistas que expõem seus trabalhos. Então, quando música e arte se juntam, é sucesso na certa”, completa.