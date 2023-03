Defensa y Justicia x Talleres Córdoba: ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO ARGENTINO, HOJE (11/03)

A partida entre Defensa y Justicia x Talleres Córdoba é válida pela Copa da Liga Profesional ARGENTINA 2023, UMA FASE DO CAMPEONATO ARGENTINO e acontecerá hoje, HOJE (11/03) às 19:15 hs. O mandante do jogo é San Lorenzo. ALGUNS jogos poderão ser vistos ao vivo pela ESPN/FOX, confira a seguir se este é o caso. O campeonato na série A está a cada dia mais competitivo e a classificação atualizada mostra que os grandes da Argentina estão ‘bombando’.

PALPITES

17:00 San Lorenzo 2 x 0 Gimnasia L.P. LIVE 19:15 Defensa y Justicia 2 x 1 Talleres Córdob LIVE 21:30 Belgrano 0 x 1 Lanús LIVE 21:30 Central Cordoba 0 x 1 Tigre

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O atacante Cristian Barrios e o meia Agustin Giay foram expulsos na última rodada e desfalcam os donos da casa nesta rodada. Porém, ambos começaram o último jogo no banco de reservas, e o técnico Ruben Dario Insua não deve ter problemas para escalar a equipe. Assim, um provável time deve ter: Batalla; Gattoni, Perez e Hernandez; Lujan, Elias, Sanchez e Braida; Vombergar, Cerutti e Bareiro.

Já os visitantes não têm à disposição os meias Matías Miranda e Lautaro Chávez, além do centroavante Franco Soldano. Assim, o técnico deve mandar a campo a seguinte formação: Durso; Barros Schelotto, Morales, Sanchez e Melluso; Lescano e Miramon; Enrique, Comba e Dominguez; e Tarragona

CLASSIFICAÇÃO DA COPA DA LIGA ARGENTINA DE 2022/2023

COPA DA LIGA PROFISSIONAL ARGENTINA

A Copa da Liga Profissional do Futebol Argentino de 2022 (em espanhol: Copa de la Liga Profesional de Fútbol de AFA 2022),[1][2] também conhecida como Copa de la Liga Profesional de 2022 e oficialmente rebatizada como Copa Diego Armando Maradona,[3][4] é a TERCEIRA edição dessa copa do futebol argentino.[1][2] O torneio é organizado pela Liga Profissional de Futebol (LPF) da Associação do Futebol Argentino (AFA) e conta com a participação dos 24 clubes da Superliga Argentina (primeira divisão argentina) da temporada de 2019–20.[1][2] .

Esta copa foi criada como uma “competição tampão” para cobrir as datas da temporada regular da liga deixada pelo cancelamento da Copa da Superliga Argentina de 2022, esta cancelada por causa da pandemia de COVID-19. Tem como principal objetivo outorgar uma vaga para a Taça Libertadores de 2023, e secundariamente, para a Copa Sul-Americana de 2023. Torneio também conhecido como Campeonato Argentino.

CAMPEONATO ARGENTINO DE FUTEBOL 23/24

Campeão atual: Club Atlético Boca Juniors Número de equipes: 24 Fundação: 1891 Maiores Campeões Argentinos Clubes Campeão Vice Terceiro River Plate 36 34 18 Boca Juniors 34 22 19 Racing Club 18 8 12 Independiente 16 16 9 San Lorenzo 15 16 17 Vélez Sarsfield 10 9 12 Alumni 10 2 0

