Programação do São João 2024 de Campina Grande será anunciada em 18 de março, diz prefeitura

A programação do São João 2024 de Campina Grande será divulgada no dia 18 de março, de acordo com o anúncio feito pela Prefeitura de Campina Grande, nesta segunda-feira (19). Além disso, nesse dia também será apresentado o novo layout da festa.

No entanto, o prefeito Bruno Cunha Lima já adiantou alguns nomes da programação, sem especificar datas. Estão confirmados no Maior São João do Mundo artistas como Gusttavo Lima, Alcymar Monteiro, Flávio José, Roberta Miranda, Santanna, Amazan e Ton Oliveira. Esta edição do Maior São João do Mundo promete ser a maior edição de todos os tempos. A festa vai acontecer de 29 de maio a 30 de junho, contando com 33 dias no total. A data para o anúncio da programação foi definida pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União), e confirmada em uma reunião da gestão com a empresa realizadora do evento, Arte Produções.

O prefeito também apresentou as mudanças que devem ser feitas neste ano, considerando a interligação com o parque Evaldo Cruz (Açude Novo) e o retorno do palco principal para a parte inferior do Parque do Povo, com a área de shows ampliada.