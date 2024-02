Prefeitura encerra formação de profissionais para implantação de EMAIs em 11 novas unidades

Diretores, coordenadores pedagógicos, coordenadores administrativos, financeiros, especialistas, articuladores de aprendizagem e professores da Educação Infantil, anos iniciais e anos finais, professores de salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e mediadores de práticas ativas participaram durante toda a semana da Formação Inicial dos Professores que atuam nas 11 novas Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs). A formação foi realizada pela Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef).

“A implantação da EMAI é um ganho para a Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Na verdade, eu posso dizer que é um sonho de todo estudante estudar em escola com este sistema. Nela o estudante é ouvido plenamente. A escola EMAI foca no protagonismo da criança e do adolescente. Nossos estudantes que escolhem as disciplinas que querem fazer, além do que a escola já oferta. Tem unidade de ensino que oferta capoeira, pintura, atividades esportivas, diversidade”, disse a secretária executiva da Sedec, Luciana Dias, no encerramento da formação.

Durante as 40h do processo formativo, os educadores viram conceitos e práticas que devem ser adotados na rotina escolar, na perspectiva da oferta das condições para que se apropriem dos elementos conceituais e metodológicos orientadores do Modelo da Escola da Escolha e, dessa forma, serem dotadas de conhecimentos para desempenhar as suas funções no desenvolvimento do Projeto Escolar.

A rede municipal agora conta com 21 EMAIs, sendo 10 implantadas no ano passado. Este primeiro ano é chamado de ‘Sobrevivência’, e as de 2023 passam para o ‘Ano de Crescimento’.

“Dentro do projeto da escola de formação o prefeito Cícero Lucena e a secretária da Educação, América Castro, querem que no próximo ano seja implantado em mais nove escolas, chegando ao um total de 30 unidades”, explicou o gestor de implantação do programa na Sedec, Clécio Albuquerque.

EMAIs – No ano de 2023 foi implantado na Rede Municipal de Ensino o Modelo de Escola Ativa Integral em 10 unidades. A partir de 2024 esse modelo será expandido para outras 11 escolas municipais: Analice Caldas, Anísio Teixeira, Cônego João de Deus, Chico Xavier, Frei Afonso, João Gadelha de Oliveira, João Medeiros, João Santa Cruz, José Peregrino de Carvalho, João XXIII e Ubirajara Targino Boto.

O professor de História da EMAIs Oscar de Castro, Iraguacy de Sousa Silva, falou sobre esta mudança. “É um sistema inovador no qual traz a parte diferenciada que são as disciplinas diversificadas, que traz uma proposta de formação do indivíduo voltado para o projeto de vida, pautado na formação do protagonista A gente fazia muito tempo que vinha num modelo que já se pode considerar arcaico, tendo em vista a nova mentalidade dessa juventude. A escola tinha que sair daquele modelo de quadro e pincel e isso está acontecendo”, falou o professor.