Neguinho do Mondrian desiste de pré-candidatura em Cajazeiras

O secretário de Infraestrutura de Cajazeiras, Alysson Lira, conhecido como Neguinho do Mondrian, anunciou, na tarde desta segunda-feira (19), que desistiu de concorrer à prefeitura. O nome dele havia sido anunciado recentemente pelo prefeito José Aldemir (PP) para a disputa, que tem como principal concorrente o deputado estadual Chico Mendes (PSB).

Em nota, divulgada nas redes sociais, Neguinho de Mondrian declarou que tomou a decisão após reflexão junto à família, mas destacou que não deixa “aresta” com nenhum grupo político.

Saio dessa disputa de cabeça erguida, mantendo o respeito por todos os envolvidos, sem deixar qualquer aresta com nenhum grupo político. Minha jornada politica continua, embasada na convicção de que há caminhos distintos para ser vir à comunidade”, disse.

O anúncio da desistência acontece no mesmo dia em que o deputado Hugo Motta anunciou que o Republicanos deve apoiar o nome de Chico Mendes, que é apoiado pelo governador João Azevêdo (PSB). O partido anda rachado desde que o deputado Junio Araújo (PSB) anunciou parceria com José Aldemir.

Além de Junio Araújo, dois nomes já circulam nas mesas de apostas em Cajazeiras para substituição de Alisson Lira: Dr. Marcílio Cartaxo, Diretor do Hospital Napoleão Laureano, e Socorro Delfino, secretária de Educação do Município.

Veja a nota:

Queridos apoiadores e simpatizantes,

Com a sinceridade que sempre norteou minha jornada, venho comunicar a retirada do meu nome. Alysson Lira (Neguinho), de pré-candidato a Prefeito de Cajazeiras.

Quero expressar minha profunda gratidão a todos que apoiaram e confiaram em mim ao longo deste processo.

Após reflexão cuidadosa e tempo dedicado à minha família, cheguei a uma decisão difícil, porém necessária. Neste momento, reconheço que minha prioridade deve ser dedicar-me integralmente aos meus projetos pessoais e familiares.

Saio dessa disputa de cabeça erguida, mantendo o respeito por todos os envolvidos, sem deixar qualquer aresta com nenhum grupo político. Minha jornada politica continua, embasada na convicção de que há caminhos distintos para ser vir à comunidade.

Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor* Provérbios 19:21