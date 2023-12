Prefeitura apoia tradicional Auto de Natal do Colégio Marista Pio X

A noite deste sábado (9) foi de encantamento e beleza com a encenação da 25ª edição do Auto de Natal do Colégio Marista Pio X, que conta com o apoio da Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), e traz como tema ‘Do Sim de Maria Nasce a Esperança’. Realizado na Praça da Independência, em frente à sede da escola, o espetáculo, que celebra o nascimento do Menino Jesus, foi muito aplaudido. A peça volta a ser encenada na noite deste domingo (10), ao ar livre e gratuitamente, a partir das 19h.

O prefeito em exercício de João Pessoa, Leo Bezerra, prestigiou o espetáculo e afirmou que é uma alegria poder representar o prefeito Cícero Lucena em mais um evento grandioso na cidade e que já está no calendário.

“Gostaria de agradecer a todos que fazem parte da Prefeitura, ao professor Marcus Alves, ao pessoal da Funjope e todas as secretarias envolvidas. É esse o Natal que queremos para João Pessoa, é esse sentimento de esperança, de saúde, de paz”, afirmou.

Leo Bezerra enfatizou que isso está sendo feito nos principais corredores da cidade, trazendo luz, paz e mostrando que tem esperança e que o ano novo será especial com uma equipe que trabalha 24 horas por dia para melhor servir à população.

“É isso que nós queremos deixar, um legado de trabalho e de muito amor. Nós amamos essa cidade, o prefeito Cícero, eu, todos que fazem parte da Prefeitura sabem o amor que nós temos a essa cidade, e o que temos a dar é justamente isso, muito trabalho, empenho e esperança para nossa população”, acrescentou.

“A Funjope acolhe o projeto do Auto de Natal do Colégio Marista com o coração muito contente porque, por meio dessa ação, nós celebramos o Natal, mas, sobretudo, conseguimos entregar a João Pessoa um espetáculo de luz, de magia, que traz o verdadeiro espírito de Natal, o espírito da esperança, da solidariedade”, declarou o diretor executivo da Fundação, Marcus Alves.

Ele ressaltou que a Prefeitura e a Funjope não poderiam nunca deixar de apoiar o Auto de Natal do Marista Pio X porque faz parte do projeto de governo essa ideia de ser solidário ao outro, de dar a mão, de acolher, de cuidar. Esse, segundo o diretor, é o projeto do prefeito Cícero Lucena.

“Nós, da Funjope, nos integramos completamente a essa ideia durante todo o ano. Nesse momento especial de celebração do Natal, isso ganha uma visibilidade bem maior porque as pessoas querem ver a tradição do Natal. O Auto do Colégio Marista já faz parte da história da cidade de João Pessoa, é parte de nossa memória afetiva, sentimental, e tudo isso marca o Natal da cidade. E a Funjope colabora para que isso se fortaleça a cada dia”, enfatizou Marcus Alves.

O diretor geral do Colégio Marista Pio X, Aloirmar José da Silva, disse que todos que fazem a escola estão muito agradecidos. “Agradecemos à Prefeitura de João Pessoa, por meio da Funjope, que nos possibilita a realização do Auto. A ajuda da Funjope permite que o Auto de Natal seja oferecido à cidade de João Pessoa em dois dias. Com isso, nós arrecadamos mais alimentos, celebramos a cultura paraibana, nordestina em mais um dia, conseguimos confraternizar com as pessoas”, destacou.

Ele lembrou que este ano, foram feitas algumas adaptações em relação ao ano passado, trazendo um Auto contado com ênfase na figura da mãe de Jesus, mas também trazendo um apelo à paz e à esperança”, declarou, enfatizando ainda que, a partir desta edição, não é mais realizada a queima de fogos de artifício em respeito às crianças autistas, aos idosos que moram nas imediações da escola e também aos animais que sofrem com o estampido.

Público – Quem foi prestigiar o Auto de Natal aprovou o evento. “Eu achei ótimo, maravilhoso. É um espetáculo muito bem produzido e está aprovadíssimo”, elogiou a funcionária pública Maria de Lourdes Silva.

“É muito interessante o espetáculo. Estudei aqui minha vida inteira. Terminei em 2000, ou seja, há 23 anos. Na minha época, já tinha o Auto de Natal, e é sempre emocionante rever e vir prestigiar o evento. Também acho importantíssimo esse apoio da cidade, da Prefeitura para tornar tudo isso possível”, afirmou a fisioterapeuta Thaise Guedes.

Espetáculo – O Auto de Natal realizado pelo Colégio Marista Pio X mistura música, arte, dança e teatro, retratando a história de Jesus. A iniciativa faz parte do projeto pastoral pedagógico Marista, que marca o fim do ano letivo. Participam do espetáculo cerca de 250 pessoas, entre professores, estudantes, ex-alunos e colaboradores da unidade.

O evento contou com o apoio das secretarias de Turismo (Setur), de Meio Ambiente (Semam), de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.