Bruno e Veneziano irão reapresentar projeto do VLT de Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), e o senador Veneziano Vital (MDB) mantiveram ontem um encontro para discutir a apresentação de projetos de mobilidade urbana para Campina Grande dentro do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Lula. O principal projeto é bem conhecido da população campinense: o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

O projeto será defendido amanhã junto ao Ministério das Cidades, em Brasília. Pelas estimativas a implantação custaria algo em torno de R$ 400 milhões, abaixo de outros projetos em andamento no país.

A ideia de implantar o projeto é antiga. Vem ainda das campanhas de Veneziano, quando ele disputou a prefeitura de Campina Grande. A última vez que entrou em ‘pauta’ foi em 2019.

Em 2011 o à época prefeito Veneziano chegou a autorizar a realização de estudos na STTP para viabilizar a implantação.

Além do alinhamento político, Bruno e Veneziano também estão alinhados nos projetos. O VLT sempre foi a ‘menina dos olhos’ do senador.