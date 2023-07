Alerta até o sábado

Defesa Civil segue de prontidão, visita comunidades e atende demandas

30/06/2023 | 16:00 | 67

Em virtude das chuvas registradas nas últimas 24 horas em João Pessoa, com mais de 80 mm, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) segue com o monitoramento intensivo das áreas de risco. Nesta sexta-feira (30), as equipes da Compdec-JP estiveram em vários pontos da cidade atendendo às demandas da população, mas não registram ocorrências graves.

A Defesa Civil foi acionada por moradores da Vila São Luís, em Jaguaribe, onde a água estava se acumulando na via e entrando nas casas. A equipe da Compdec-JP esteve no local e fez o encaminhamento necessário para a solução do problema. Na Rua Xavier Júnior, a máquina precisou fazer a desobstrução da tubulação (Rio Jaguaribe).

A Defesa Civil também esteve na comunidade São Rafael, nas Três Lagoas, onde houve transbordamento, nos Funcionários e no Castelo Branco, para verificar a drenagem das águas que descem pela escadaria hidráulica até a BR-230, onde também fez o monitoramento da barreira na altura do KM 19.

Para o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, o processo de limpeza e manutenção da rede de drenagem de coleta pluvial tem propiciado esses resultados, além do trabalho de desassoreamento dos rios, que possibilita a captação de mais águas, evitando a inundação nas comunidades ribeirinhas.

“Fica visível que o trabalho de mitigação e prevenção que os órgãos integrantes do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil tem realizado dentro da Operação Inverno tem surtido resultado. A partir do instante em que as chuvas cessam, a cidade volta a sua normalidade em poucos minutos, as ruas ficam completamente secas e sem pontos de alagamento”, declarou.

Monitoramento – O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o aviso meteorológico nesta sexta-feira, com previsão de chuvas de 30 mm a 60 mm por hora ou 50 mm a 100 mm por dia, com risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O alerta é válido até as 10h do sábado (1º).

Kelson Chaves reforçou a necessidade da adoção de medidas de segurança em caso de chuvas fortes, como evitar o uso de eletroeletrônicos ao relento, evitar o abrigo sob árvores e abandonar imediatamente locais de risco a qualquer de sinal de anormalidade e informar a Defesa Civil pelo WhatsApp 98831-6885, que funciona 24 horas.

Operação Inverno – Desde fevereiro, a Prefeitura de João Pessoa vem realizando a ‘Operação Inverno’, que consiste em uma série de ações preventivas para reduzir os danos causados pelas chuvas. Entre as atividades realizadas continuamente estão a limpeza de galerias pluviais, limpeza e desassoreamento de rios, além da ação de desobstrução de todos os pontos de alagamento da cidade.

O Plano de Emergência da Prefeitura de João Pessoa conta com oito equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), quatro equipes da Defesa Civil e três equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Além de todo efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) e até 1.000 agentes de limpeza da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Precipitação por bairros nas últimas 24 horas (até 15h40 desta sexta):

Grotão: 84,8 mm

Manaíra: 77,4 mm

Cristo: 76,8 mm

Cuiá: 74,6 mm

Tambauzinho: 71,6 mm

Altiplano: 71,2

Centro: 56,6