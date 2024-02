Lista de espera do Sisu 2024 em universidades da Paraíba

Depois da chamada regular, chegou a hora de ter acesso à lista de espera do Sisu 2024 (Sistema de Seleção Unificada). Esta reportagem reúne todas as convocações atualizadas com base nas publicações feitas por todas as universidades públicas da Paraíba.

Em toda a Paraíba, mais de 21 mil vagas oferecidas em instituições públicas.

Lista de espera do Sisu 2024 da UEPB

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou, na terça-feira (20) a primeira chamada da lista de espera do Sisu 2024. Os candidatos devem fazer a matrícula entre os dias 23 e 26 de fevereiro. Para isso, os convocados devem enviar a documentação necessária, via e-mail, para a coordenação do curso escolhido.

A matrícula só será confirmada, de forma presencial, com a apresentação dos documentos originais também entre os dias 23 até 13h do dia 26.

Os formulários necessários para a efetivação da matrícula e o detalhamento sobre quais documentos o candidato deve enviar para fazer a matrícula estão no item 4 do edital, que pode ser acessado pelo site https://uepb.edu.br/prograd/sisu/. O início das aulas do semestre letivo 2024.1 acontecerá no dia 26 de fevereiro.

Cronograma de chamadas da lista de espera do Sisu 2024 na UEPB:

A UEPB tem 10 chamadas previstas até o fim de julho deste ano.

1ª chamada: 19 de fevereiro

2ª chamada: 28 de fevereiro

3ª chamada: 8 de março

4ª chamada: 3 de abril

5ª chamada: 3 de maio

6ª chamada: 20 de maio

7ª chamada: 4 de junho

8ª chamada: 27 de junho

9ª chamada: 18 de julho

10ª chamada: 31 de julho

Lista de espera do Sisu 2024 da UFPB

A lista de espera do Sisu 2024 da Universidade Federal da Paraíba ainda não foi divulgada.

Lista de espera do Sisu 2024 da UFCG

A lista de espera do Sisu 2024 da Universidade Federal de Campina Grande ainda não foi divulgada.

Lista de espera do Sisu 2024 do IFPB

A lista de espera do Sisu 2024 do Instituto Federal da Paraíba ainda não foi divulgada.

Vagas oferecidas pela UFPB no Sisu 2024

A Universidade Federal da Paraíba foi a instituição que ofereceu o maior número de vagas no estado, sendo 7.750 mil oportunidades. As vagas foram distribuídas entre 122 cursos. Delas, 3.840 para a modalidade de ampla concorrência e 3.910 reservadas ao sistema de cotas.

Os cursos estão sendo oferecidos nos quatro campus da instituição, localizados em João Pessoa e Santa Rita (Campus I), Areia (Campus II), Bananeiras (Campus III) e Rio Tinto e Mamanguape (Campus IV).

Vagas oferecidas pela UFCG no Sisu 2024

Já a Universidade Federal de Campina Grande, abriu 4.645 vagas para 92 cursos de graduação. Delas, 2.271 para ampla concorrência e 2.374 por meio do sistema de cotas.

As oportunidades foram para os sete campi da instituição, localizados em Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.

Vagas oferecidas pela UEPB no Sisu 2024

A Universidade Estadual da Paraíba ofertou 5.988 vagas em 89 cursos. Delas, 2.859 para ampla concorrência e 3.129 para o sistema de cotas.

As oportunidades foram para os campus de Campina Grande, João Pessoa, Araruna, Catolé do Rocha, Guarabira, Lagoa Seca, Monteiro, Patos e Sousa.

Vagas oferecidas pela IFPB no Sisu 2024

Por último, o Instituto Federal da Paraíba ofereceu 3.290 vagas no Sisu. As oportunidades da instituição estão sendo distribuídas em 46 cursos.

Mudanças no Sisu 2024

A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2024 foi feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. As inscrições para o Sisu foram encerradas no fim de janeiro de 2024.

A partir de 2024, o processo seletivo vai acontecer apenas em uma edição por ano. Por outro lado, não há redução no número de vagas.