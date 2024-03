onde assistir ao vivo, escalações e estatísticas

A 1ª fase da Copa do Nordeste chega à sua última rodada. Botafogo-PB x Bahia será um dos jogos da data decisiva da etapa inicial do Nordestão. A partida acontecerá no Estádio Almeidão, em João Pessoa, e, assim como todos os outros duelos desta rodada, acontecerá nesta quarta-feira (27), a partir das 21h30.

Os mandantes voltaram a vencer na competição regional depois de quatro rodadas. Com a vitória sobre o Itabaiana, por 1 a 0, o Botafogo-PB chegou à 4ª colocação do Grupo A, fechando a zona de classificação. Para avançar à próxima fase do Nordestão, o Belo depende só de si mesmo. Uma vitória garante o Alvinegro da Estrela Vermelha nas quartas de final da Copa do Nordeste.

Já os visitantes são os mais tranquilos na competição. Na liderança isolada do Grupo B, o Bahia garantiu o 1º lugar geral da 1ª fase com uma rodada de antecedência. O posto foi alcançado após o triunfo contra o Maranhão, o quinto consecutivo do Tricolor.

Estatísticas dos times

BOTAFOGO-PB: 4º do Grupo A | 12p | 7j | 3v | 3e | 1d | 5gp | 3gc | 2sg

4º do Grupo A | 12p | 7j | 3v | 3e | 1d | 5gp | 3gc | 2sg BAHIA: 1º do Grupo B | 18p | 7j | 6v | 0e | 1d | 11gp | 4gc | 7sg

Dia, horário e local de Botafogo-PB x Bahia

Dia: 27/03 (quarta-feira)

Hora: 21h30

Local: Estádio Almeidão, João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x Bahia

Onde assistir: Nosso Futebol.

Nosso Futebol. Onde ouvir: a Rádio CBN Paraíba transmite as emoções de Botafogo-PB x Bahia, com narração de Raelson Galdino , comentários de Pedro Alves e reportagens de Max Oliveira e Phillipy Costa .

a transmite as emoções de Botafogo-PB x Bahia, com narração de , comentários de e reportagens de e . Onde acompanhar: o Tempo Real do ge Paraíba começa uma hora antes de a bola rolar no Almeidão.

Arbitragem

Árbitro principal: a definir

a definir Assistente 1: a definir

a definir Assistente 2: a definir

a definir Quarto árbitro: a definir

Dia a dia do Botafogo-PB

A semana começou com novidades na Maravilha do Contorno. O Botafogo-PB anunciou um pacote de três novos atacantes para a sequência da temporada 2024: Gabriel Lima, Gustavo Poffo e Jô.

